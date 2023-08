Hyvinvoiva ja osaava nuoriso on tulevaisuuden työvoiman ja yrittäjyyden perusta

Uusi hallitusohjelma lupaa pysyvää lisärahoitusta perusopetukseen, mutta samalla kuntien valtionosuuksia ja valtionavustuksia leikataan. Tämä ristiriita asettaa kuntapäättäjille merkittävän haasteen: kuinka varmistaa koulujemme resurssit ja oppimisen tuen riittävyys tässä taloudellisesti haastavassa tilanteessa? Jasmin Granholm Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja (sd.), Vaasa

Kunnissa tulee tasapainoilla talouskurin ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin välillä. Viisaiden päätösten tekeminen vaatii yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä. Koulupolitiikka ei saa olla pelkästään yhden puolueen tai ryhmän asia. Yli puoluerajojen tehtävät päätökset ja yhteiset tavoitteet ovat välttämättömiä, jotta voimme varmistaa, että kaikki lapsemme saavat parhaan mahdollisen startin elämään.

Oppimisen tukeminen ja resurssien riittävyys ovat kysymyksiä, jotka koskettavat meitä kaikkia riippumatta poliittisesta taustastamme. Emme voi antaa resurssipulan haitata lastemme tulevaisuutta. Meidän on otettava huomioon pitkän aikavälin vaikutukset ja tehtävä päätöksiä, jotka tukevat oppilaiden hyvinvointia.

Vaikka talouskurimuksen paine voi olla kova, meidän on muistettava, että investointi koulutukseen ja nuorten hyvinvointiin on investointi tulevaisuuteemme.

HYVINVOIVA ja osaava nuoriso on Vaasan kaltaisen kaupungin kukoistuksen kulmakivi. Sijoitus koulutukseen ja oppilaiden hyvinvointiin heijastuu pitkällä aikavälillä myönteisesti paitsi yksilöiden elämään myös koko yhteiskuntaan ja talouteen.

Osaava nuoriso on tulevaisuuden työvoiman ja yrittäjyyden perusta. Laadukas koulutus luo valmiudet korkeaan osaamiseen ja innovaatioihin, mikä puolestaan houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle. Esimerkiksi teknologiasektori ja cleantech-alan yritykset ovat riippuvaisia korkeasti koulutetusta työvoimasta, ja tällaiset investoinnit lisäävät kaupungin taloudellista vahvuutta.

Hyvinvoiva nuoriso vähentää sosiaalisten ongelmien taakkaa ja säästää yhteiskunnan resursseja pitkällä aikavälillä. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus tukevat oppilaiden sosiaalista ja henkistä kehitystä, ehkäisten syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia. Näin ollen yhteiskunnan menoja terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin voidaan vähentää.

Meidän on tehtävä viisaita ja rohkeita päätöksiä.

NYKYINEN resurssipula ja tiukka taloustilanne asettavat meidät haastavaan tilanteeseen, mutta tiedostaminen ei riitä – tarvitaan rohkeita päätöksiä.

Tiedän, että kunnallisveroprosentti voi olla herkkä aihe. Itse olen valmis keskustelemaan kunnallisveroprosentin tarkastelusta, jotta voimme turvata riittävät resurssit ja välttää leikkaukset, jotka vaikuttaisivat lastemme ja nuortemme mahdollisuuksiin.

Kuntapäättäjinä meidän on huolehdittava siitä, että kuntamme talous on kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä. Meidän on tehtävä viisaita päätöksiä, jotka tukevat taloutta ja mahdollistavat investoinnit ilman, että tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään.

Toivon kaikille kuntapäättäjille syksyksi viisautta ja rohkeutta päätöksentekoon.

Kirjoittaja on tuottaja-toimittaja ja kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja (sd.) Vaasasta.