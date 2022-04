Hyytävä kirja varoitti vapaan maailman vihollisesta Putinista – nyt vaarallinen valinta on pakko tehdä

”Putin on ihmisenä menetetty, ja Venäjä on maana menetetty siihen saakka, kunnes Putin ei ole enää vallassa. Oli alun alkaen virhe kohdella Putinia niin kuin muita valtionpäämiehiä, mutta enää moiselle käytökselle ei ole olemassa tekosyitä.” Rane Aunimo Demokraatti

Ihmisoikeusaktivistin ja entisen shakkimestarin Garri Kasparovin kirja Talvi lähestyy vuodelta 2015 on hyytävää luettavaa. Ei pelkästään siksi, että hän on niin oikeassa, vaan myös siksi, ettei häntä ja hänen kaltaistensa toisinajattelijoiden varoituksia kuunneltu. Ainakaan tarpeeksi ja tarpeellisilla tahoilla. Kasparov itse on varoittanut Vladimir Putinista kohta 20 vuotta.

”Emme voi tietää varmasti, mitä kauheuksia on luvassa, ainoastaan sen, että niitä on luvassa niin kauan kuin Putin on vallassa.”

”Varmoja voimme olla ainoastaan siitä, että ennen pitkää toimiin on joka tapauksessa ryhdyttävä ja että mitä myöhemmin niihin ryhdytään, sitä enemmän se vaatii resursseja, uhrauksia ja ihmishenkiä”, Kasparov muun muassa kirjoittaa vuonna 2015.

PUTININ kohdalla kyse ei ole ollut näytön puutteesta: Tsetsenian tuhoaminen, hyökkäys Georgiaan, Krimin valloitus, poliittisen opposition tuhoaminen ja niin edelleen. Kaikki tämä samaan aikaan, kun myöntyväinen länsi on käynyt kauppaa Venäjän kanssa, jonka taloudelliset ja poliittiset hyödyt ovat sataneet suoraan Putinin ja hänen oligarkkilähipiirinsä kassaan.

Jos jotain voimme oppia, niin sen, ettei diktaattorien kanssa tule neuvotella. Heidät pitää sulkea ulos ja eristää niin pitkään, ettei heillä ole muuta vaihtoehtoa kuin taipua. Metodi ei ole riskitön, mutta diktaattorien vastustaminen ei ole riskitöntä. Valinta on pakko tehdä.

Kuten Kasparov muistuttaa, edes Hitler ei ollut ”se” Hitler vielä vuonna 1936, vaan teollinen kansanmurhaaja vasta sen jälkeen, koska lännen myönnytyspolitiikka mahdollisti sen. Myös Putin olisi ollut helpompi pysäyttää vuonna 2000 kuin on nyt vuonna 2022. Olemme myöhässä, mutta tämäkin hetki on parempi kuin jokin aika tulevaisuudessa.

Putin oppi kahdenkymmenen vuoden aikana sen, että länsi vain esittää pöyristynyttä, mutta ei lopulta tee mitään ratkaisevaa. Diktaattori ehkä yllättyi uuden sodan vastatoimista, mutta ei vielä pysähtynyt. Venäjän kammottavat sotarikokset muun muassa Butshassa pakottavat tekemään vielä enemmän. Putin on shakkimestarin sanoin vapaan maailman vihollinen.