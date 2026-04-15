Ulkomaat
15.4.2026 07:00 ・ Päivitetty: 15.4.2026 07:00
IAEA: Pohjois-Korean valmiudet ydinaseiden valmistamiseen kasvussa
Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan Pohjois-Korea on kasvattanut valmiuksiaan ydinaseiden valmistamiseen.
Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa Etelä-Korean Soulissa keskiviikkona.
IAEA:N viimeisimpien arvioiden mukaan pohjoiskorealaisella Yongbyonin ydinlaitoksella on viime aikoina nähty lisääntynyttä liikehdintää.
Pohjois-Koreaa itsevaltaisesti johtavan Kim Jong-unin valtakaudella maan ydinpelote on kasvanut.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.