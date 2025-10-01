Ulkomaat
1.10.2025 11:40 ・ Päivitetty: 1.10.2025 11:40
IAEA: Tilanne hallinnassa Zaporizhzhjan ydinvoimalassa
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan ukrainalaisen Zaporizhzhjan ydinvoimalan tilanne ei muodosta välitöntä vaaraa.
Venäläisten valtaamalla alueella sijaitseva ydinvoimala on ollut jo runsaan viikon ajan irti sähköverkosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti tiistaina, että ydinvoimalan tilanne on kriittinen.
Voimalan venäläisen operaattorin mukaan tilanne on hallinnassa.
Voimala on saanut tarvitsemaansa virtaa dieselgeneraattoreista. IAEA myönsi keskiviikkoisessa lausunnossaan, ettei nykyinen tilanne ole ydinturvallisuuden näkökulmasta kestävä.
Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin. Voimalan kuusi reaktoria on suljettu, mutta sähköä tarvitaan niiden jäähdyttämiseen ja turvamekanismien ylläpitämiseen.
