IAEA:lta varoitus Tshernobylistä: Säteilytaso on epänormaali

Säteilytaso Tshernobylin ydinvoimalan onnettomuusalueella on ”epänormaali” ja noussut Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Näin toteaa Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääjohtaja Rafael Grossi.

Grossi tuomitsi venäläisjoukkojen toteuttaman Tshernobylin ydinvoimalan haltuunoton Ukrainassa. Grossin mukaan useita viikkoja kestänyt voimala-alueen miehitys loi erittäin epävakaan tilanteen ja oli ”hyvin, hyvin vaarallista”.

Grossi puhui vieraillessaan Tshernobylissä vuoden 1986 ydinonnettomuuden vuosipäivänä.

- Sanoisin, että säteilytaso on epänormaali. On ollut hetkiä, jolloin tasot ovat nousseet venäläisten joukkojen tänne tuoman raskaan kaluston liikkeiden takia sekä silloin, kun he lähtivät. Seuraamme säteilytasoa päivä päivältä.