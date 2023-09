”Ihan poskettoman kallista” – ministeri otti kantaa puhuttavaan ilmiöön

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) katsoo, että hyvinvointialueiden käyttämät ostopalvelut voivat olla myös kustannusten hillintäkeino. Hänen mukaansa on hyvä tunnistaa, että mitä osaamista esimerkiksi yrityksillä on. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Se mikä on noussut ongelmaksi, on vuokratyö. Se on ihan poskettoman kallista, hän sano kuitenkin toimittajille Valtioneuvoston linnassa.

Viime aikoina on keskusteltu hyvinvointialueiden käyttämästä vuokratyövoimasta ja siitä, kuinka se tulee etenkin pitkällä aikavälillä kalliiksi.

Ikonen sanoo, että se on yksi iso haaste tällä hetkellä. Hän toivoo, että hyvinvointialueet miettisivät siltä osin tarvittavia keinoja. Hänen mukaansa valtio on kuitenkin tukena miettimässä sitä, miten vuokratyövoimaa kyettäisiin välttämään.

Lainsäädäntöteitse asiaa ei ole Ikosen mukaan kuitenkaan ihan helppo ratkoa.

- Tätä pureskellaan ja mietitään, mitä sille on tehtävissä. Se on ennen kaikkea hyvinvointialueiden käsissä, mutta yritämme tunnistaa niitä keinoja, miten voisimme sitä tilannetta helpottaa.

Tilannetta helpottaisi Ikosen mukaan se, että saataisiin tarvittava määrä osaajia. Tähän hallitus voi vaikuttaa esimerkiksi koulutuspolitiikalla.

- Ennen kaikkea henkilöstöpoliittisesti ihanne olisi se, että saisimme osaajia hyvinvointialueille joko työsuhteessa hyvinvointialueella tai palveluntuottajilla, Ikonen sanoo.