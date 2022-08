Ihmisillä on huoli kasvavista kuluista – nyt tarvitaan notkeita, oikeisiin kohteisiin vaikuttavia päätöksiä

Kesän aikana on päästy pitämään lukuisia tapahtumia, joissa on ollut ilahduttavan paljon väkeä liikkeellä. Olen itsekin kaivannut jutustelua, matkustelua ja yhdessä olemista valtavasti. Piritta Rantanen SDP:n kansanedustaja

Eri tapahtumissa ihmisten mielen päällä ovat erityisesti olleet kasvaneet ruokalaskut ja kallistuva energian hinta. Huomiota on kuitenkin herättänyt monen suusta kuultu lausahdus: ”Kyllä minä pärjään ja pystyn vielä pihistämään kulujani, mutta auttakaa niitä, jotka ovat huonommassa asemassa”.

Ihmisillä on suuri huoli lapsiperheistä, pientä palkkaa saavista ja pienituloisista eläkeläisistä, mutta huoli on myös työssäkäynnin mahdollisuuksista. Kuinka palkkani riittää kasvaneisiin liikkumisen kuluihin? Perheissä talouden kasvavaa taakka pystytään monesti jakamaan molempien vanhempien kesken, mutta yksin asuvilla ja yksinhuoltajilla nämä huolet ja taakka on kokonaan yhden vastuulla.

Nyt on tilanne, jossa tarvitaan notkeita, oikeisiin kohteisiin vaikuttavia päätöksiä.

ALKAVISSA budjettineuvotteluissa näihin ihmisten elämään merkittävästi vaikuttaviin asioihin meidän on löydettävä täsmällisiä ratkaisukeinoja, nopeasti ja vaikuttavasti. Demokratian moititaan monesti olevan hidasta ja kankeaa, mutta nyt on tilanne, jossa tarvitaan notkeita, oikeisiin kohteisiin vaikuttavia päätöksiä.

Nopea ja vaikuttava keino on muun muassa varhaiskasvatusmaksujen alentaminen, joka on taloudellisen taakan keventämisen lisäksi työllisyyteen positiivisesti vaikuttava elementti. Tarvitsemme myös ehdottomasti jatkoa työmatkavähennyksen korotukselle ja polttoaineiden sekoitevelvoitteen kevennyksen. Yhä korkeammalle kipuavaan sähkön hintaan on saatava katto ja helpotusta kotitalouksien kovasti kasvaville energiakuluille.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Jämsästä