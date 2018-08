”Ihmisillä on paljon vanhentunutta tietoa hivistä” – Hiv-tartunnan salaaja saattaa yhä syyllistyä rikokseen

Hiv-tartunnan seksikumppanilta salaava voi Suomessa edelleen syyllistyä rikokseen, vaikka hän ei lääkityksen ansiosta voisi tartuttaa tautia. Ruotsissa korkein oikeus teki kesällä merkittävän ennakkopäätöksen, jonka mukaan hyvässä hoidossa oleva hiv-positiivinen ei tartuta hiviä, eikä siksi myöskään aiheuta konkreettista vaaraa seksikumppanilleen.

Hivpoint eli entinen Hiv-tukikeskus toivoo Suomeen samanlaista linjausta. Suomessa korkein oikeus (KKO) otti viimeksi kantaa lääkitystä käyttävän hiv-positiivisen rikosvastuuseen vuonna 2015 kahdella päätöksellä.

Kummassakin tapauksessa hiv-positiivinen ihminen oli ollut suojaamattomassa yhdynnässä kumppanin kanssa, joka ei tiennyt sairaudesta. Kummassakaan tapauksessa tartuntaa ei tapahtunut.

Ensimmäisessä jutussa hiv-positiivista syytettiin törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja toisessa vaaran aiheuttamisesta. KKO hylkäsi pahoinpitelysyytteen, mutta piti toisessa jutussa syytteen vaaran aiheuttamisesta voimassa.

– Tuolloin oikeuskäytäntö lieveni ja läheni tilannetta, joka olisi tutkimustiedon valossa oikeudenmukainen. Perusproblematiikka ei kuitenkaan muuttunut: hiv-positiivista voidaan edelleen syyttää sillä perusteella, ettei hän ole kertonut tartunnastaan, vaikkei minkäänlaista tartunnan riskiä olisi ollutkaan, sanoo Hivpointin toiminnanjohtaja Jukka Keronen.

Hivin hoito mullistunut.

Lääkkeiden kehitys on mullistanut hivin hoidon. Kun lääkitys on kunnossa, sairaudella ei ole enää merkittävää vaikutusta sitä sairastavan elinikään, ja vaara tartuttaa tauti muihin on käytännössä olematon.

– Hiv-tutkijat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että kun hiv on lääkitty ja lääkitys on toimiva, minkäänlaista tartunnan riskiä ei ole edes suojaamattomassa seksissä, Keronen kertoo.

Hiv-tartuntaan liittyy kuitenkin edelleen vahva stigma, jonka takia tartunnasta ei esimerkiksi uskalleta kertoa muille.

– Ihmisillä on paljon vanhentunutta tietoa hivistä. Hiv ei ole enää mikään kuolemantuomio, vaan hallittavissa oleva krooninen sairaus, joka ei lääkittynä tartu. Koska hiv-positiiviset yhä pelkäävät toisten ihmisten reaktioita, moni joutuu elämään salaisuuden kanssa.