”Ihmisoikeudet eivät ole politiikkaa, ne ovat itseisarvo” – Huuhkajat ottaa kantaa Qatarin tilanteeseen

Qatarissa ensi vuoden lopulla järjestettävä jalkapallon miesten MM-lopputurnaus on herättänyt kritiikkiä jo pitkään, ja viime aikoina esiin on jälleen noussut kisapaikkoja rakentavien siirtotyöläisten huonot olot.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat julkisti tänään Palloliiton sivuilla kannanoton, jossa korostetaan ihmisoikeuksien tärkeyttä.

– Me seuraamme surullisina sitä, että maailmassa on yhä maita, joissa ihmisoikeuksia loukataan jatkuvasti. Olemme saaneet lukea ja kuulla, että asiat eivät ole oikeudenmukaisesti tulevassa MM-isäntämaassa, Qatarissa. Palloliitto on jo asiaan ottanut kantaa ja siihen lausuntoon on pelaajien helppo yhtyä, Huuhkajat kirjoittivat lausunnossaan, joka on tehty pelaajien omasta aloitteesta.

– Haaveemme on pelata MM-lopputurnauksessa, mutta on selvää, että jo aikaa sitten tehtyjen päätösten vuoksi kisat pelataan valitettavasti maassa, jossa ihmisoikeuksia ei julkisuudessa olevien tietojen mukaan kunnioiteta niin kuin niitä pitäisi kunnioittaa. Ihmisoikeudet eivät ole politiikkaa, ne ovat itseisarvo, joukkue jatkoi.

Huuhkajat kohtaa illalla MM-karsintojen toisessa ottelussaan vieraissa Ukrainan. Euroopan alueen karsinnoissa on jo nähty joukkueiden kannanottoja Qatarin tilanteesta. Esimerkiksi Norjan ja Saksan pelaajilla on ollut paitoja, joissa viestitettiin ihmisoikeuksien puolesta.

”Yksi meistä joutui rasistisen hyökkäyksen kohteeksi.”

Huuhkajat ottivat lausunnossaan kantaa myös rasismia vastaan. Maaotteluja ennen koettiin ikävä tapaus, kun maajoukkuepelaaja Glen Kamara sai kuulla rasistista solvausta seurajoukkueensa ottelussa. Huuhkajien pelaajat osoittivat maanantaina ennen harjoituksia Kamaralle tukensa pukeutumalla paitoihin, joissa oli teksti ”I stand with Glen”.

– Täydellinen EI rasismille sen kaikissa muodoissa. Yksi meistä joutui rasistisen hyökkäyksen kohteeksi niin pelikentällä kuin sosiaalisessa mediassa. Me seisoimme ja seisomme Glenin rinnalla. Niin kuin seisomme myös ihmisoikeuksien takana monen muun eurooppalaisen maajoukkueen rinnalla. Molemmat ovat meille äärimmäisen tärkeitä asioita.

Huuhkajat päätti viestinsä kertomalla, että nyt keskitytään ”näyttämään, mihin Huuhkajat pystyvät pelikentällä”.

– Tulemme kentälle omissa väreissämme, Suomen pelipaidoissa, niitä ylpeänä kantaen. Mutta muistaen kuitenkin, etteivät kaikki ole yhtä onnekkaita kuin me, jotka saamme maatamme edustaa, elää vapaudessa ja olla useista eri taustoista koostuvan maajoukkueen pelaajina – ilman ennakkoluuloja toisiamme kohtaan, yhtenäisinä ja suvaitsevaisina.