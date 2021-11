Iiris Suomela kiistää kokoomuksen tulkinnan – ”Vihreiden linja on, että turvapaikkaa pitäisi pystyä aina hakemaan”

Kansanedustaja, vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela kiistää kokoomuksen Heikki Vestmanin tulkinnan, jonka mukaan hän kannattaisi rajan virallisen rajanylityspaikan ulkopuolelta ylittävien välitöntä palauttamista. Vestman on päätellyt Suomelan kannan MTV:n torstain Uutisaamun haastattelun perusteella. Vestman on kertonut näkemyksestään muun muassa Iltalehdessä. Simo Alastalo Demokraatti

Iiris Suomela, miten kommentoit lausuntoasi torstain MTV:n Uutisaamussa?

– Vihreiden linja on, että turvapaikkaa pitäisi pystyä aina hakemaan. Eri tilanteissa tämä oikeus toteutuu eri tavoin. Mutta peruslinja on se, että turvapaikkaa pitää aina pystyä hakemaan.

Oliko palauttaminen hätäisesti tai epäselvästi sanottu Uutisaamussa?

– Kyse on siis siitä, että kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, jos ihminen ylittää rajan maastorajan yli muualta kuin virallisen rajanylityspaikan kohdalta ja hänellä olisi tosiasiallisesti ollut mahdollisuus mennä siitä rajanylityspaikan kohdalta, niin ihminen voidaan palauttaa sinne rajanylityspaikalle. Tällöin hänellä on sitten mahdollisuus hakea turvapaikkaa rajanylityspaikalla, kuten asianmukaisesti kuuluukin. Tällainen mahdollisuus on siis kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. Tämä on se oikeudellinen kehikko missä toimitaan.

Sanoit kuitenkin, että silloin hänet pitää palauttaa. Siitä syntyi vaikutelma, että palauttaminen tapahtuu rajan toiselle puolelle.

– Viralliselle rajanylityspaikalle. Ihmisellä pitää siis olla mahdollisuus asianmukaisesti saapua sille paikalle ja hakea turvapaikkaa. Tehtiin mitä vain, niin se mahdollisuus hakea pitää säilyttää.

Kokoomus on pitänyt esillä mahdollisuutta turvapaikan hakemisen keskeyttämiseen, jos tilanne olisi samankaltainen kuin Valko-Venäjän ja Puolan rajalla. Se olisi voimassa olevan lain ja YK:n pakolaissopimuksen vastaista.

– Se vaatisi YK:n pakolaissopimuksen avaamista ja uudelleen neuvottelemista. Kun katsotaan millaiset mahdollisuudet tällaiseen avaamiseen olisi, niin en pidä sitä kovin realistisena. En usko, että sopimusta halutaan avata kokonaan. Tässä on kyse asioista, jotka on kirjattu meillä perustuslakiin. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on periaatetasolla perustuslaissa.

– Turvapaikan hakemisen keskeyttämistä ei voi kannattaa. Sen sijaan meillä on käytössä jo nyt mahdollisuus nopeutettuun menettelyyn, jossa kohdennetaan sen verran resurssia rajanylityspaikoille ja meidän turvapaikkajärjestelmään, että saadaan hakemukset nopeutetusti käsiteltyä. Tässä pitää tietysti varmistaa ihmisten oikeusturvan toteutuminen ja se, että ihmiset ovat tietoisia oikeuksistaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, entinen sisäministeri Kai Mykkänen nosti Demokraatin haastattelussa esiin myös itärajan aitaamisen keinona estää hybridivaikuttamista. Mitä ajattelet aidasta?

– Vaikea pitää kauhean järkevänä panostuksena tuolloista. Jos mietitään kaikkia niitä kohteita mihin tarvitaan panostuksia, että Suomen turvallisuus paranee, niin kyllä ensisijaisesti pitää huolehtia vaikkapa viranomaisten resurssien riittävyydestä. Tuo ei ole järkevin tapa käyttää euroja turvallisuuden vahvistamiseen.

Komission taksonomiaesitykseen ei ole onnistuttu hallituksessa muodostamaan yhteistä kantaa. Keskusta vastustaa esitystä ja on ilmoittanut, ettei ole perääntymässä kannastaan. Onko metsäasioiden ympärillä käynnissä jonkinlainen hallituskriisi?

– Minun mielestäni ei ole.

Näet tässä vielä neuvotteluvaraa?

– Me olemme ehdottomasti valmiita keskustelemaan ja hakemaan yhteistä linjaa.

Onko mahdollista, että teille voisi käydä keskustan kanta, jonka mukaan Suomi vastustaa komission esitystä?

– Siinä esityksessähän on todella paljon hyviä elementtejä. Lähtökohtaisesti se olisi meille ja meidän elinkeinoelämälle todella positiivista, että tällainen kokonaisuus etenisi. Suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa ilmastokriisin torjunnan suhteen. Nyt pitää miettiä, että miten kokonaisuuden hyötyjä suhteutetaan siihen kritiikkiin mitä halutaan esittää. Toivoisin, että tätä laajempaa kuvaa saataisiin pidettyä tässä mukana.

– Meillä on aina valmius neuvotella. Sen ei pidä jäädä ajasta kiinni vaan sitten puhutaan niin kauan kunnes asiat on selviä.

Oletteko vihreissä linjanneet, että Suomen tulisi äänestää sen esityksen puolesta?

– Nythän vaikuttaa siltä, että niin suuri enemmistö jäsenmaita on valmis tämän kokonaisuuden hyväksymään, että vaikka päättäisimme äänestää vastaan, se ei lopputulokseen vaikuttaisi. Sillä olisi kuitenkin vaikutusta meidän neuvottelumahdollisuuksiimme tulevaisuudessa. Ajattelen, että meidän pitää tietysti pyrkiä maksimoimaan vaikutusvaltamme. Toivoisin, että tätä asiaa tarkasteltaisiin myös siitä näkökulmasta.

– Taksonomiaesityksessä on kyse siitä, että sijoittajat kasvavissa määrin haluavat saada mahdollisimman tarkkaa tietoa eri sijoituskohteiden kestävyydestä ja ilmastopäästöistä. Ja silloin on tärkeää, että kansainvälisesti vertailukelpoista, mahdollisimman läpinäkyvää ja vahvasti faktoihin nojaavaa tietoa on saatavilla. Yhä suurempi osa sijoittajista haluaa toimia kestävästi.

– Toivoisin todella, että saisimme tätä asiaa edistettyä, koska tämä avaa todella paljon rahoitusmahdollisuuksia kestävästi toimiville suomalaisille yrityksille. Luulen, että se on syy miksi niin moni tästä esityksestä on kokonaisuudessaan innoissaan.

– Tässä ei olla estämässä tai kieltämässä mitään vaan tarjoamassa lisää tietoa. Tärkeää on pyrkiä mahdollisimman hyviin lopputuloksiin. Silloin viestinnälliset asiat tai sellainen mikä ei lopputulokseen vaikuta on toissijaista.