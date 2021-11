Iiris Suomela: ”Maria Ohisalon johdolla on otettu jo valtavia harppauksia oikeaan suuntaan”

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Iiris Suomela on aloittanut perhevapaalle jääneen puheenjohtaja Maria Ohisalon sijaisena. Suomela johtaa Vihreät maan ensimmäisiin aluevaaleihin ja toimii sijaisena vuoden 2022 kesäkuulle asti. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Jokainen meistä tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluita jossain vaiheessa elämäänsä, joten jokaisella meistä on valtavasti annettavaa näissä vaaleissa. Näen itse, että nämä ovat todella tärkeät vaalit hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta: nyt on tilaisuus sekä puolustaa että kehittää hyvinvointivaltiota”, Suomela sanoo tiedotteessa.

Suomela näkee vihreiden hallitusvastuun tärkeänä myös oman sijaisuutensa kannalta.

”Voin toimia puheenjohtajan sijaisena tärkeänä linkkinä hallituksen ja vihreiden kentän – ja oikeastaan laajemminkin kansalaisten suuntaan. Olemme puolueena antaneet ison lupauksen suomalaisille siitä, miten tulemme torjumaan ilmastokriisiä ja luontokatoa sekä rakentamaan Suomea, joka kuuluu kaikille. Tämä työ ei ole vielä valmis, vaikka Maria Ohisalon johdolla on otettu jo valtavia harppauksia oikeaan suuntaan.”

Suomela näkee sijaisuuden tärkeänä myös vihreän liikkeen kasvattamisen näkökulmasta.

”Vihreiden on oltava jatkossakin paikka, jossa on tilaa monenlaisille mielipiteille sekä eri taustoista tuleville ihmisille. Olennaista on se, että löytyy paloa toimia paremman maailman puolesta. Haluan sijaisuuteni aikana kannustaa entistä useamman mukaan vihreään liikkeeseen.”

Suomela on 27-vuotias tamperelainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu.