Työmarkkinat

18.5.2026 10:50 ・ Päivitetty: 18.5.2026 10:52

Ikea haluaa laskea hintoja – 850 työpaikkaa katoaa

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Huonekaluketju Ikea kertoo vähentävänsä noin 850 työpaikkaa kansainvälisesti. Vähennyksistä noin 300 paikkaa kohdistuu Ruotsiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ikea sanoo tiedotteessa muutosneuvotteluiden olevan osa sen organisaatiouudistusta, jolla se pyrkii muun muassa laskemaan tuotteidensa kuluttajahintoja.

Huonekaluketju kertoi työpaikkojen vähennyksistä viimeksi maaliskuussa, jolloin se kertoi irtisanovansa yli 900 työntekijää globaalisti, kertoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Viime vuonna Ikeassa työskenteli globaalisti yli 220 000 työntekijää. Ruotsissa Ikeassa työskentelee arviolta kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Ikean uusista suunnitelmista kertoi Kauppalehti.

