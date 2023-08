IL: Antti Häkkänen jätti ilmoittamatta vaalitukia

Niiden antajiksi on elokuussa tehdyllä korjauksella ilmoitettu suursijoittaja Peter Fagernäs ja hänen vaimonsa Ansa Fagernäs.

Häkkänen on kertonut Iltalehdelle, että asia on korjattu oma-aloitteisesti. Iltalehden mukaan Häkkänen ilmoitti Fagernäsien vaalituet vasta Valtiontalouden tarkastusviraston pyynnöstä.

Häkkänen kommentoi toimittajille asiaa sanomalla, että ”kärpäsestä tehdään härkästä tässä asiassa”.

- Ei ole jätetty (ilmoittamatta). Meidän organisaatiomme on ilmoittanut kaikki tuet, mitä on. Nimet on julkaistu kaikilta, ketkä ovat lähettäneet yli 1 500 euroa, mutta siellä on yksi nimi, joka on täsmennetty viikko sen lähetyksen jälkeen.