IL: Itärajaa ei voi laillisesti sulkea turvapaikanhakijoilta missään tilanteessa – nyt puhuu Petteri Orpo

Hallituksen hyväksymä päätösmuistio on kirjoitettu sisäministeri Mari Rantasen (ps.) johtamassa sisäministeriössä ja hyväksytty pääministeri Orpon johdolla valtioneuvoston yleisistunnossa.

Iltalehti huomautti uutisessaan, että poliitikot niin hallituksesta kuin oppositiosta ovat vakuutelleet, että koko itärajan sulkeminen laillisesti olisi mahdollista. Nyt näin ei siis kuitenkaan näyttäisi olevan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että hallituksella oli erilainen käsitys siitä, että itäraja voitaisiin sulkea kokonaan turvapaikanhakijoilta.

– Eduskunnan tahto 2022 kesällä oli se, että jos kansallinen turvallisuus on vakavasti uhattuna, muun muassa välineellistetyn maahanmuuton myötä, niin silloin voidaan koko raja sulkea, turvapaikanhaku keskittää muualle. Tämän mukaan me hallituksessa tämä ajatellaan ja näin me jatkossakin tämä ajatellaan.