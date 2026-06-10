Politiikka
10.6.2026 16:33 ・ Päivitetty: 10.6.2026 16:33
IL: Kokoomuksen kansanedustaja saamassa kenkää ryhmästä neljäksi viikoksi
Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen aiotaan erottaa puolueen eduskuntaryhmästä neljäksi viikoksi.
Asiasta kertoo Iltalehdelle eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
Syynä määräaikaiselle erottamiselle on se, että Keto-Huovinen äänesti tänään jo toistamiseen vastaan hallituksen esitystä, joka on sallimassa porsaiden kastraatiokiellon kumoamisen.
Keto-Huovinen sai viime viikolla lakiesityksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen eduskuntaryhmältä varoituksen.
Iltalehden mukaan kokoomuksen kansanedustaja Aleksi Jäntti sai lisäksi tänään varoituksen äänestettyään hankintalain uudistusta vastaan.
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