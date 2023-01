Ilmari Nurminen: ”Yllätys oli kokoomuksen tilanne loppusuoralla”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi tänään mietinnön translaista. Hallituksen esitys voitti äänin 11-5. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallitusrintama kuitenkin hajosi valiokunnassa, kun keskustan edustajat äänestivät perussuomalaisten kanssa esitystä vastaan. Perussuomalaisista Kaisa Juuso ei ehtinyt muilta velvollisuuksiltaan äänestykseen, mutta kertoi paikan päälle saavuttuaan, että olisi äänestänyt muiden perussuomalaisten rinnalla esitystä vastaan.

SDP:n sote-valiokuntavastaava Ilmari Nurminen toteaa Demokraatille olevansa tyytyväinen mietinnön valmistumiseen ja siihen, että hallituksen esitys voitti.

– Sosialidemokraatit lähtee siitä, että laki saadaan maaliin. Me haimme nyt mahdollisimman isoa konsensusta tässä.

Valiokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk.) mukaan mietintöön tehtiin yksi pykälämuutos ja siihen lisättiin kaksi lausumaa.

– Toinen (lausuma) koskee alaikäisiä transhenkilöitä ja toinen koskee urheilua. Pykälämuutos, minkä valiokunta hyväksyi koskee sitä, että jos ollaan muuttamassa toisen tai useamman kerran sukupuolta, edellisestä muutoksesta pitää olla kulunut vähintään yksi vuosi ellei ole jotakin erityisiä perusteita, Lohi sanoi.

Kokoomuksen edustajat olivat pitäneet esillä vuoden aikarajaa.

NURMINEN kuvaa valiokunnan työtä hankalaksi, koska perussuomalaiset olivat vastarinnassa. Keskustan edustajien toiminta taas oli jossain määrin tiedossa.

– Yllätys oli kokoomuksen tilanne loppusuoralla. He olivat paaluttaneet aika vahvojakin kynnyskysymyksiä tässä. Koko eilisen päivän vielä myöhään neuvottelimme ja haimme yhteistä kantaa, jotta meillä on mahdollisimman laaja tuki tälle eduskunnassa. Saimme aamulla asian sovittua, Nurminen kertaa.

Nyt translain uudistus etenee siis neljän hallituspuolueen ja kokoomuksen turvin eduskunnan suureen saliin. Mitä pitää ajatella siitä, että keskusta ei tukenut hallituksen esitystä valiokunnassa?

– Tämä on keskustalle omantunnon kysymys. He varmasti käyvät tästä keskustelua. Toivon, että isossa salissa keskustalaiset sitten kuitenkin tukevat enemmistöä. Tämä oli keskustan valiokunnan jäsenille henkilökohtaisesti hankala asia. He varmasti itse voivat sitten arvioida sitä. Minä näen, että itse asian kannalta oli tärkeää, että löysimme näin laajan konsensuksen tähän ja saadaan toivottavasti isolla enemmistöllä tämä eduskunnan salissa läpi.

Nurminen uskoo, että translaki hyväksytään äänestyksessä, jos ja kun kokoomuskin sitä nyt tukee.

SOTE-VALIOKUNNAN varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kertoi medialle tiedotustilaisuuden jälkeen olevansa tyytyväinen, että hallituksen esitykseen tuli muutoksia.

– Tämä on hallittavampi viedä käytäntöön, hän totesi.

Kokoomuslainen valiokunnan jäsen Terhi Koulumies toteaa Demokraatille, että oli hyvä, että saatiin sopuisa ratkaisu ja esitys etenee nyt suureen saliin.

Hän pitää myös positiivisena asian kokoomuksen toivomaa pykälämuutosta, jonka mukaan tulee vuoden aikaraja sukupuolen vahvistamiseen uudelleen.

– Vaikka siinä on kyllä nyt lievennys, että voi perustelluista syistä vaihtaa aikaisemminkin.

Kokoomuksen valiokuntajäsenten äänestyskannat hajosivat, kun valiokunta äänesti lausumasta, jonka mukaan jatkossa transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edellytyksiä tulee kehittää ja viedä eteenpäin.

Yksi kokoomuslainen äänesti tässä kohtaa vastaan, yksi tyhjää ja Koulumies itse lausuman puolesta.

Koulumies totesi, että hänellä ei ole käsitystä, miten kokoomuksen kansanedustajat äänestävät translaista salissa.

Mia Laihon mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmä käy vielä keskustelun siitä, miten ryhmä menettelee translain äänestyksessä eduskunnan täysistunnossa.

– Kyllähän tämä asiana voi olla vaikea ja ihmisille tietynlainen omantunnon kysymys, Laiho lausui eduskunnassa medialle.