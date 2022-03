Ilmastopolitiikkaa

Koen olevani etuoikeutettu saadessani rakentaa Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa yhdessä SDP:n kanssa. Sanna Siekkinen

Meidän ilmastotyö on ollut vahvaa erityisesti tällä hallituskaudella. Kestävän kehityksen asioita olen itse päässyt työstämään myös puolueen eettisen kuluttamisen työryhmässä, jonka tapaamisissa on yhdistynyt innovatiivisuus ja huoli yhteisestä tulevaisuudesta. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä.

Se, että ympäristön huolenpitoa kansallisesti pyritään tekemään tasa-arvoisesti ei ole helppoa. Me länsimaiset ihmiset ajattelemme yleisesti elävämme puhtaasti ja maapalloa arvostavasti. Todellisuus on kuitenkin se, että eniten kuluttavat länsimaiset ihmiset käyttävät kohtuuttoman suuren osan luonnonvaroista. Esimerkiksi lentomatkustelua ei kovin vähävaraisena voi edes tehdä. Tuhlaamme myös hävettävän paljon kallisarvoista puhdasta vettä. Julkista keskustelua seuratessa tuntuu välillä jopa, että varakkuuden myötä joistakin ihmisistä tulee välinpitämättömiä ja koskemattomia ikäänkuin rahalla voisi ostaa itselleen oikeuden olla ottamasta osaa tähän hankkeeseen.

Suuri osa ihmisistä Suomessa arvostaa luontoa liikkumis- ja rauhoittumispaikkana. Luonto tarjoaa meille useita harrastusmahdollisuuksia. Osa meistä haluaa myös asua luonnon keskellä. On itsestään selvää, että ympäristöstä pidetään huolta ja roskat ym. huolehditaan oikeaan paikkaan kun liikutaan vaikkapa metsässä, rannalla ja vesillä. Tämä on arvokysymys meille suomalaisille. Kuitenkin ajatellaan, että kaupasta ostamamme ruuan alkuperän kasvattamisessa tai tuottamisessa tehdyt eläinten kohteluun liittyvät puutteet, ympäristörikokset tai ihmisoikeuksien polkemiset eivät kuulu meille. Ajatellaan myös, että emme ole vastuussa ylikalastuksesta tai kalastuksen ohessa kuolevista uhanalaisista lajeista, vaikka itse söisimmekin juuri kyseistä pyydettyä lajia. Myös ajatellaan, että suomalaisten yritysten tekemiset muissa maissa eivät kosketa meitä vaikka niillä olisi ympäristölle vakavia negatiivisia vaikutuksia. Eläinten oikeudet ovat oma alueensa, enkä tässä totea niistä kuin sen, että omassa maassamme tapahtuu muunmuassa ruuantuotannossa vielä paljon asioita, joihin tulisi lainsäädännön keinoin puuttua.

Hallitusohjelma pyrkii kunnianhimoisesti toteuttamaan ilmastopolitiikkaa yhteistyönä kaikkien yhteiskunnan osa-alueiden kanssa tavoitteenaan hiilineutraalius vuonna 2035, fossiilivapaa yhteiskunta, kaivosten ympäristönsuojelun parantaminen, ilmastoystävällinen ruokapolitiikka, kiertotalouden vahvistaminen, luonnon monimuotoisuuden pysäyttäminen, asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen, hiilinielujen vahvistaminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Ollaan mekin jokainen mukana tässä työssä. Vahvasti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Kirjoittaja on varhaiskasvatuksen opettaja ja SDP:n Keski-Suomen piirin piirihallituksen jäsen Konnevedeltä