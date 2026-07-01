Ilmastotutkijat: Merivedet lämpenevät nyt – vähän liikaakin

EU:n ilmastopalveluiden mukaan merien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C3S ja Copernicus-meripalvelu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut, vuodenaikaan nähden ennätykselliset lukemat.

Sekä C3S:n että Copernicus-meripalvelun mittaustulokset ylittivät 21. kesäkuuta aiemmat ennätykset ainakin asteen kymmenesosalla.

Viimeisen kolmen vuoden aikana maailman meret polaarialueiden ulkopuolella ovat olleet 0,35-0,73 astetta pitkän aikavälin keskiarvoa lämpimämpiä. Kesäkuussa nämä poikkeamat saavuttivat vuodenaikaan nähden ennätyksellisen korkeat tasot.

MERENPINNAN lämpömuutosta oli osattu odottaa muun muassa El Nino -ilmiön vuoksi.

El Nino on luonnollinen sääilmiö, joka lämmittää Tyynenmeren pintalämpötiloja. Lämpötilojen nousu vaikuttaa maailmanlaajuisesti muun muassa tuuliin, ilmakehän paineisiin sekä sateiden liikkumiseen. El Nino kestää useimmiten yhdeksästä kahteentoista kuukautta.

- Kun meren lämpötilat ovat tällä tasolla ja El Nino on tulossa, näemme todennäköisesti lisää rikkoutuneita lämpötilaennätyksiä tulevina kuukausina, arvioi C3S:n johtaja Carlo Buontempo tiedotteessa.

Merivesien lämpenemisellä on laajoja vaikutuksia. Korkeammat meren lämpötilat pitävät ilmakehän lämpimänä pidempään, antavat lisäenergiaa myrskyille ja lisäävät haihtumista, mikä lisää äärimmäisten sateiden ja tulvien todennäköisyyttä.

Lämpeneminen vaikuttaa myös merenpinnan nousuun ja jään sulamiseen sekä rasittaa meren ekosysteemejä.