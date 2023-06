Ilouutinen Kolumbiasta: lento-onnettomuuden jälkeen kadonneet lapset löytyivät viidakosta

Kolumbian viidakosta elossa löytyneet neljä lasta ovat päässeet maan pääkaupunkiin Bogotaan saamaan tarvitsemaansa hoitoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lapsia kuljettanut armeijan lääkintälentokone saapui Bogotaan varhain lauantaina paikallista aikaa. Ambulanssi odotti konetta sotilaslentokentällä valmiina viemään lapset sairaalaan.

Yli kuukauden viidakossa kadoksissa olleiden lasten löytymisestä kertoi perjantaina Kolumbian presidentti Gustavo Petro. Presidentti kirjoitti Twitterissä lasten löytymisen olevan ilouutinen koko maalle.

Lapset ovat iältään 13-, 9- ja 4-vuotiaita, nuorimmainen vain noin vuoden. Lapset olivat kadoksissa 40 päivää sen jälkeen, kun he joutuivat lento-onnettomuuteen toukokuun alussa.

- He ovat heikossa kunnossa. Lääkärit hoitavat tehtäväänsä, Petro kertoi medialle Bogotassa.

TOUKOKUUN 1. päivä sattuneessa lento-onnettomuudessa kuoli kolme aikuista. Yksi kuolleista matkustajista oli lasten äiti. Perhe kuuluu Huitoto-heimoon.

Uutistoimisto AFP:n haastatteleman lasten isoisän Fidencio Valencian mukaan Huitoto-väestön lapset oppivat metsästämään, kalastamaan ja keräilemään luonnon antimia jo pienenä, minkä oletetaan auttaneen heitä selviytymään hengissä. Valencia on vahvistanut lasten löytymisen.

Lapset löytyivät lopulta läheltä sitä aluetta, jonne lentokone oli pudonnut.

LAPSIA etsittiin suuren joukon voimin. Etsintöjä vaikeuttivat viidakon vaikeakulkuisuus sekä siellä lymyilevät villieläimet.

Etsintöihin osallistui vapaaehtoisten siviilien lisäksi sotilaita vainukoirien kanssa ja helikoptereita, minkä lisäksi lapsia etsittiin myös poikkeuksellisin keinoin. Viidakkoon muun muassa pudotettiin lappusia, joissa lapsia kehotettiin pysymään aloillaan, jotteivät he harhailisi entistä syvemmälle viidakkoon.

Lisäksi alueella kierteli helikopteri, joka soitti ilmasta lasten isoäidin nauhoittamaa viestiä. Huitoton kielellä esittämässään viestissä hän oli pyytänyt lapsia lopettamaan liikkumisen.

Lasten jäljille päästiin heidän jälkeensä jättämien erinäisten vihjeiden avulla. Viidakosta löytyi etsintöjen aikana muun muassa jalanjälkiä, käytetty vaippa ja puoliksi syöty hedelmä.

KONE oli ollut matkalla San Jose del Guaviareen, joka on yksi tärkeimmistä kaupungeista Kolumbian puolella Amazonin sademetsässä.

Lentokoneella kulkeminen on yleistä alueella, koska teitä on harvakseltaan ja joen kautta kulkeminen on niin ikään vaikeaa.

Petro kertoi jo kerran aiemmin, että lapset olisivat löytyneet. Tuolloin tieto osoittautui vääräksi.