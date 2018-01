Iltalehden uusi päätoimittaja löytyi Etelä-Suomen Sanomista – ”Mahtavaa palata takaisin valtakunnallisen uutismedian huipulle”

Akateeminen Kirjakauppa aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat koko yritystä paitsi viime syksynä avattua Jyväskylän myymälää. Toimitusjohtaja Anne Kariniemi kertoi, että tarkkaa vähennystarvetta ei julkisteta.

– Lähes koko henkilökunta on neuvottelujen piirissä, Kariniemi sanoi STT:lle.

Yhtiön koko henkilöstömäärä on 130 ja myymälöitä on seitsemän. Neuvottelujen on määrä kestää kuusi viikkoa, mikä tarkoittaa, että toimien suunnitellaan kohdistuvan ainakin kymmeneen henkilöön.

Kariniemi ei kertonut, voiko prosessi johtaa jonkin myymälän sulkemiseen tai tilojen pienentämiseen.

Akateemisen Kirjakaupan operatiivisen liiketoiminnan tappio pieneni viime vuonna, mutta toiminta on edelleen tappiollista.

Vuonna 1893 perustettu Akateeminen Kirjakauppa siirtyi Stockmannilta Bonnier-konsernille lokakuussa 2015. Helsingin lippulaivamyymälä toimii Stockmannilta vuokratuissa tiloissa.

– Kirjamarkkina on ollut lievässä kasvussa, mikä on positiivista ja suomalaiset lukevat edelleen paljon. Sisäistä rakennemuutosta kuitenkin tapahtuu ja kilpailua formaattien välillä Kariniemi sanoi.

Yt-neuvotteluista kertoi Helsingin Sanomat.

