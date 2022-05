Iltalehti: Eduskunta on ohjeistanut Suldaan Said Ahmedia käyttämään taksia turvallisuussyistä – kansanedustaja käyttänyt taksia vapaa-ajallakin

Iltalehden mukaan eduskunta on ohjeistanut helsinkiläistä kansanedustajaa Suldaan Said Ahmedia (vas.) käyttämään taksia turvallisuussyistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asia kävi ilmi, kun Iltalehti vertaili selvityksessään kansanedustajien taksimatkoja eduskunnan taksikortilla syys-maaliskuussa. Said Ahmed on vertailussa eniten taksia käyttänyt kansanedustaja.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio vahvistaa Iltalehdelle, että eduskunta on ohjeistanut Said Ahmedia käyttämään liikkumiseensa taksia joukkoliikenteen sijasta. Rauhion mukaan ohjeistuksen taustalla on viranomaisen tekemä turvallisuusselvitys.

Said Ahmedin syys-maaliskuun taksilasku oli Iltalehden mukaan noin 6 500 euroa. Hänen jälkeensä seuraavaksi suurin taksilasku oli kansanedustaja Olli Immosella (ps.), jonka taksilasku oli noin 6 400 euroa.

”Jatkossa maksan vapaa-ajan taksimatkani itse”

Said Ahmed aloitti eduskunnassa syksyllä 2021. Hän perusteli Facebookissa taksimatkojaan turvallisuussyillä ja lupasi maksaa eduskunnalle takaisin vapaa-ajan matkansa.

- Minuun on kohdistunut monenlaisia uhkauksia jo ennen kuin aloitin eduskuntatyön, ja myös eduskuntatyön aikana. Eduskunnan turvaosasto on ohjeistanut minua välttämään julkisia liikennevälineitä minuun kohdistuvan monitahoisen uhkan vuoksi. Olen noudattanut heidän ohjettaan ja siksi minulle on kertynyt paljon taksimatkoja, hän kirjoitti.

- Olen kansanedustaja myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja minuun kohdistuu uhka kaikkina kellonaikoina. Koska olen turvallisuusuhan vuoksi välttänyt julkisten liikenteiden käyttämistä, olen käyttänyt taksia myös joihinkin vapaa-ajan matkoihin. Ymmärrän kyllä, että kansanedustajana taksin käyttöni herättää kysymyksiä. Otan nämä kysymykset erittäin vakavasti, Said Ahmed sanoi.

Said Ahmed lupasi korvata eduskunnalle takaisin ne taksimatkat, jotka selvästi eivät liity kansanedustajan tehtävän hoitoon.

- Istumme alas eduskunnan hallinnon kanssa ja käymme matkat läpi rivi riviltä. Jatkossa maksan vapaa-ajan taksimatkani itse, hän sanoi.

Said Ahmed kirjoitti huomanneensa ”toimineen ohjeiden vastaisesti” maksamalla taksikortilla äitinsä kotimatkan haastattelusta, joka tehtiin Said Ahmedista ja hänen äidistään.

- Pyydän anteeksi teiltä minua tukeneilta ja tsempanneilta ihmisiltä, että olen pettänyt luottamuksenne tällä tavoin. Jatkossa toimin paremmin, hän kirjoitti.