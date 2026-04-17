17.4.2026 04:30 ・ Päivitetty: 17.4.2026 04:30

IMF ja Maailmanpankki: Suhteet palautettu Venezuelaan

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kertoi varhain perjantaina Suomen aikaa palauttaneensa suhteensa Venezuelaan.

Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez vahvisti osaltaan asian maan valtiollisessa televisiossa.

Maailmanpankki kertoi pian IMF:n jälkeen niin ikään palauttaneensa suhteensa Venezuelaan.

Suhteiden palauttaminen pohjustaa tietä taloudellisen tuen antamiselle, jos Venezuela sellaista pyytää. Se voi myös avata uusia luottomahdollisuuksia talousvaikeuksissa olevalle maalle.

Päätökset tehtiin IMF:n kysyttyä jäseniltään, pitävätkö nämä Rodriguezia maan legitiiminä johtajana.

Rahoitusinstituutioiden suhteet Venezuelaan katkesivat vuonna 2019 IMF:n tunnustettua Venezuelan parlamenttia hallinneen opposition maan hallitukseksi.

Valta vaihtui Venezuelassa, kun Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan tammikuussa ja sieppasi maata itsevaltaisesti johtaneen presidentti Nicolas Maduron.

Väliaikaiseksi presidentiksi noussut Rodriguez on sittemmin myöntynyt moniin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimuksiin, kuten Venezuelan öljyntuotannon avaamiseen yhdysvaltalaisyritysten hyödynnettäväksi.

