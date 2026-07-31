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Talous

31.7.2026 05:59 ・ Päivitetty: 31.7.2026 05:59

Inflaatio hidastui heinäkuussa

ADE SILPO / LEHTIKUVA

Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6 prosenttiin, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7 prosenttia, eli muutos oli 0,1 prosenttiyksikköä alaspäin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suurin nousu vuodentakaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5 prosenttia. Toiseksi sijoittui liikenne kuuden prosentin vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6 prosenttia.

EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja.

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