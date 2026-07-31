Talous
31.7.2026 05:59 ・ Päivitetty: 31.7.2026 05:59
Inflaatio hidastui heinäkuussa
Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6 prosenttiin, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7 prosenttia, eli muutos oli 0,1 prosenttiyksikköä alaspäin.
Suurin nousu vuodentakaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5 prosenttia. Toiseksi sijoittui liikenne kuuden prosentin vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6 prosenttia.
EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja.
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