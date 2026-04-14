Inflaatio kiihtyi maaliskuussa – ”Jos Iranin sota pitkittyy ja öljyn hinta pysyy korkealla, vaikutukset voivat levitä”

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli maaliskuussa 1,3 prosenttia, kertoi Tilastokeskus tiistaina.

Inflaatio on kasvanut edelliskuusta, sillä se oli helmikuussa 0,6 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan inflaatiota lisäsi maaliskuussa eniten sähkön, EN 590 -dieselin sekä 95 E 10 -bensiinin hintojen nousu.

Inflaation nousua taas hillitsi eniten muun muassa asuntolainojen korkojen sekä kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli maaliskuussa 2,5 prosenttia.

Euroalueen inflaatio oli maaliskuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan niin ikään 2,5 prosenttia. Helmikuussa se oli 1,9 prosenttia.

ASUNTORAHOITTAJA Hypon tiedotteen mukaan asuinkustannukset kohosivat maaliskuussa 1,2 prosenttia, mutta asuntolainakorot laskevat yhä kansallista kuluttajahintaindeksiä. Yhdenmukaistetun indeksin mukaan asuinkustannukset kohosivat 5,5 prosenttia ilman lainakorkojen vaikutusta.

- Inflaatio kohosi maaliskuussa, kun Iranin sota ja Hormuzinsalmen liikenteen vakava häiriö näkyvät jo kaasun, nestemäisten lämmityspolttoaineiden ja polttonesteiden hinnoissa. Joka kahdeksas asuinneliö lämpiää Suomessa öljyllä tai kaasulla, ja energiainflaatio iskeekin ensimmäisenä juuri öljy- tai kaasulämmitteisten omakotiasujien sekä bensiinillä tai dieselillä kulkevien kotitalouksien kukkaroille, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen sanoi tiedotteessa.

Keskisen mukaan yli puolet yksityisestä kulutuksesta kohdistuu asumiseen, elintarvikkeisiin ja liikenteeseen.

- Jos Iranin sota pitkittyy ja öljyn hinta pysyy korkealla, vaikutukset voivat levitä viiveellä myös elintarvikkeisiin, palveluihin ja teollisuustuotteisiin kuljetus- ja tuotantokustannusten kautta. Kustannusinflaatio uhkaa iskeä elpyvään ostovoimaan ja lykkää talouden kasvukäännettä jälleen ensi vuodelle. Uudesta epävarmuudesta huolimatta inflaatio kuitenkin pysyy Suomessa historiaan nähden maltillisena, Keskinen sanoi.