Inflaatio laski euroalueella alimmilleen yli kahteen vuoteen

Euroalueella inflaatio eli kuluttajahintojen nousu hidastui lokakuussa ennakkotietojen mukaan 2,9 prosenttiin, kertoo EU:n tilastokeskus Eurostat. Syyskuussa hintojen vuosimuutos oli 4,3 prosenttia, joten inflaatio jatkoi selkeästi laskussa lokakuun aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hintojen nousu hidastui odotettua enemmän. Uutistoimisto Bloombergin kyselyssä asiantuntijat olivat ennakoineet lokakuun inflaatioksi 3,1 prosenttia.

Hintojen nousuvauhti oli maltillisinta sitten kesän 2021, eli inflaatio laski alimmilleen yli kahteen vuoteen.

Inflaatiota jarrutti etenkin energian halpeneminen. Energian hinnat laskivat lokakuussa noin 11 prosenttia vuoden takaisesta.

Euroopan keskuspankin EKP:n tarkkaan seuraama pohjainflaatio oli lokakuussa 4,2 prosenttia eli hieman matalampi kuin syyskuussa. Pohjainflaatiosta on poistettu herkästi muuttuvien energian ja ruoan hintojen vaikutus.

Teollisuustuotteiden hinnat nousivat euromaissa keskimäärin 3,5 prosenttia ja palveluiden hinnat 4,6 prosenttia vuoden takaisesta. Ruoan, alkoholin ja tupakan hinta kallistui keskimäärin 7,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan nähden.

OP-ryhmän ekonomistin Jari Hännikäisen mukaan myönteistä on ennen kaikkea se, että palveluiden inflaatio on osoittanut jäähtymisen merkkejä työmarkkinoiden vahvasta tilanteesta ja palkankorotuksista huolimatta.

Euroopan suurimman kansantalouden Saksan inflaatio hidastui lokakuussa ennustettua voimakkaammin ja oli 3,0 prosenttia. Euromaista kovin hintojen nousutahti oli Slovakiassa, 7,8 prosenttia.

Kahdessa euromaassa kirjattiin miinusmerkkiset inflaatioluvut. Belgiassa kuluttajahinnat laskivat 1,7 prosenttia ja Hollannissa 1,0 prosenttia vuoden takaisesta.

SUOMESSA kuluttajahintojen nousu on rauhoittunut kuluvan vuoden aikana merkittävästi, ja tämä suotuisa kehitys on jatkunut syksyn mittaan.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukainen inflaatio hidastui lokakuussa 2,4 prosenttiin. Syyskuussa vastaava luku oli 3,0 prosenttia.

Ruoan hinnannousu oli hieman maltillisempaa kuin edelliskuussa. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat lokakuussa keskimäärin 3,9 prosenttia vuoden takaisesta. Vielä tammikuussa ruoan hinta oli kallistunut noin kahdeksan prosentin vuosivauhtia.

Eniten hinnat laskivat vuoden takaiseen nähden terveysalan hyödykkeiden pääryhmässä, jossa laskua kirjattiin lokakuussa runsaat kaksi prosenttia. Rivakinta hintojen nousu oli kulttuurin ja vapaa-ajan hyödykkeissä, joiden hinnat kallistuivat keskimäärin seitsemän prosenttia vuoden takaisesta.

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala kommentoi, että Suomessa koronnostot ovat purreet etupainotteisesti ja inflaatio on taittunut muuta euroaluetta nopeammin.

- Valitettavasti myös talous koukkaa syvemmältä, Vesala kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana muun muassa asuntolainojen korkoja. Se on keskeinen syy siihen, että yhdenmukaistettu inflaatiovauhti on nyt selvästi hitaampi kuin Suomen kansallinen inflaatio, jossa on huomioitu myös lainakorot.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin tiedot ovat vertailukelpoisia EU-maiden välillä. Sen mukaan laskettu inflaatio saavutti viime vuonna huippunsa marraskuussa, jolloin kuluttajahinnat nousivat Suomessa runsaan yhdeksän prosentin vuosivauhtia.