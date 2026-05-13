13.5.2026 06:19 ・ Päivitetty: 13.5.2026 06:19
Inflaatio nousi 1,5 prosenttiin huhtikuussa – dieselin hinta ylitti bensan hinnan
Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kipusi huhtikuussa 1,5 prosenttiin, kertoo Tilastokeskus.
Inflaatio on noussut Suomessa alkuvuoden aikana tasaisesti. Tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Maaliskuussa lukema oli 1,3 prosenttia.
Syynä inflaation nousuun ovat öljyn maailmanmarkkinahinnat, jotka ovat maalis-huhtikuussa huidelleet noin sadassa dollarissa barrelilta eli tynnyriltä.
Rajuin vaikutus maailmanmarkkinahintojen nousulla on ollut lämmitysöljyn ja dieselin hintaan, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen tiedotteessa. Lämmitysöljyn kuluttajahinnat nousivat huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna 72 prosenttia ja dieselin 36 prosenttia.
- Dieselin kallistuminen näkyy myös tankkauspisteellä: hinta on nyt ensimmäistä kertaa ylittänyt bensiinin litrahinnan, Nieminen sanoo.
95-oktaanisen bensiinin hinta on noussut samana aikana keskimäärin 16 prosenttia ja 98-oktaanisen 15 prosenttia.
SÄHKÖN kuluttajahinnat taas laskivat maaliskuulta huhtikuulle 21 prosenttia, mikä johtuu normaalista kevään kausivaikutuksesta.
- Kun lämmitysmäärät pienenevät ja samanaikaisesti vesi- ja tuulivoiman tuotanto lisääntyy, sähkön hinta tyypillisesti laskee, Nieminen selventää.
Huhtikuun alussa Suomessa tuli voimaan virvoitusjuomavero, joka nosti kuluttajahintoja. Sokerittomien juomien vero on 20 senttiä litralta, kun taas sokerillisten juomien vero on porrastettu sokeripitoisuuden mukaan 27-59 senttiin litralta.
Maaliskuulta huhtikuulle sokerillisten virvoitusjuomien kuluttajahinnat nousivat 10 prosenttia ja sokerittomien juomien hinnat neljä prosenttia.
YHDENMUKAISTETUN kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli huhtikuussa 3,0 prosenttia, kun se maaliskuussa oli 2,6 prosenttia.
Suomen vastaava inflaatio oli huhtikuussa 2,4 prosenttia. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa.
