Influenssakausi rauhoittumassa – asiantuntijalta varoitus: ”Lähes koko Suomi on edelleen punaisena”

Influenssakausi näyttäisi olevan rauhoittumaan päin, sillä influenssakäynnit terveyskeskuksissa ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tietojen mukaan vähentyneet jo kahden viikon ajan joulua edeltäneen viikon huippulukemasta.

Joulua edeltäneellä viikolla influenssa-aiheisia terveyskeskuskäyntejä oli reilut 1 400, mutta viime viikolla käyntejä oli vain hieman yli tuhat.

THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen varoittaa kuitenkin tulkitsemasta terveyskeskusten käyntilukuja liian toiveikkaasti.

- Suhtaudun näihin lukuihin varauksella. Joulunpyhien aikana näissä luvuissa voi tapahtua notkahdus, kun ihmiset eivät hakeudu samalla tavalla terveydenhuollon vastaanotoille kuin arkena, Ikonen sanoo STT:lle.

- Kun ihmiset palailevat lomilta, voi olla, että tartuntoja lähtee tulemaan lisää. Itse katsoisin mielelläni myös joulunpyhien jälkeiset luvut, hän jatkaa.

INFLUENSSA-aiheiset terveyskeskuskäynnit lähtivät ripeään nousuun marraskuun puolivälissä ja lisääntyivät vauhdilla jouluviikkoon saakka.

Ikonen muistuttaa, että viime viikkojen laskusta huolimatta Suomessa ollaan edelleen selvästi voimakkaan epidemian rajan yläpuolella, puhumattakaan normaalista epidemiarajasta.

Voimakkaan epidemian raja on runsaassa 600 influenssa-aiheisessa terveyskeskuskäynnissä viikossa ja normaalin epidemian raja vajaassa kahdessa sadassa.

- Influenssaepidemia on edelleen käynnissä. Meillä on runsaasti influenssaa, vaikka näyttäisikin, että se on vähenemään päin. Lähes koko Suomessa influenssa-aktiivisuus on runsasta, Ikonen painottaa.

IKONEN viittaa THL:n sairaanhoitopiirijakoon perustuvaan karttaan, jonka mukaan viime viikolla influenssa-aktiivisuus oli korkea kaikilla muilla alueilla paitsi Ahvenanmaalla, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Ahvenanmaalla influenssa-aktiivisuus oli matala ja Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa kohtalainen.

Pohjois-Karjalassa tilanne näyttäisi parantuneen hieman, sillä viime vuoden viimeisellä viikolla influenssa-aktiivisuus oli sielläkin korkea.

Sen sijaan Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla tilanne näyttäisi heikentyneen vuodenvaihteen jälkeen, kun influenssa-aktiivisuus näyttää nousseen kohtalaisesta korkeaksi.

- Lähes koko Suomi on edelleen punaisena, Ikonen summaa.