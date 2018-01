Inna Rokosa esittää mielenterveysambulanssia Tampereelle

Rauhantutkija Unto Vesa tietää Tuula Haataisen olleen mukana kansainvälisen politiikan pyörteissä jo vuosikymmeniä nuoruudestaan huolimatta.

Presidenttiehdokas Tuula Haataisen Rauhanjuhlassa perjantaina puhunut rauhantutkija Unto Vesa hämmästeli median SDP:n presidenttiehdokkaasta luomaa kuvaa. Media on Vesan mielestä keskittynyt yksipuolisesti Haataisen työkokemukseen muun muassa sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja koulutusasioiden asiantuntijana. Vaikka mainituista kokemuksista, joita harva yksilö kykenee elämänsä aikana hankkimaan, ei pitäisi presidentinkään tehtävissä olla mitään haittaa, jotakin on silti unohtunut.

– Minulla oli ilo ja kunnia tutustua Tuulaan kolmekymmentä vuotta sitten, New Yorkissa YK:ssa. Tuula oli Suomen valtuuskunnan jäsen YK:n aseidenriisunnan erityisistunnossa. Pari vuotta myöhemmin hän oli jäsen Suomen YK-valtuuskunnassa. Lisäksi hän on toiminut vuosien ajan Suomen YK-liiton johtotehtävissä.

Vesan mukaan Haataisen näkemykset turvallisuus- ja rauhanpoliittisista kysymyksistä ovat usean vuosikymmenen omakohtaisen työn, perehtymisen ja osallistumisen lujittamalla vankalla pohjalla.

– Tuo aikaperspektiivikin kertoo meille sen, että kun hän puhuu YK:n merkityksestä, ihmiskuntapolitiikasta, kehityksestä, ympäristökysymyksistä ja ihmisoikeuksista, hän puhuu niistä asiantuntemuksella ja – nuoresta iästään huolimatta – jo vuosikymmenien kokemuksella.

Syytä korostaa

Unto Vesan mielestä edellä mainittuja Haataisen presidentin tehtäviin pätevöittäviä tehtäviä ja kokemuksia on syytä korostaa, koska mediassa on luotu kuvaa, jonka mukaan Haatainen ei tuntisi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvia asioita.

– Tuula Haatainen on ollut jo varhain etujoukoissa toimimassa paremman maailman puolesta: YK:ssa, EU:ssa, Sosialistisessa internationaalissa, Pojoismaiden neuvostossa, kansanedustajana, ministerinä ja kansalaisjärjestöaktiivina.