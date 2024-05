Insinööriliitolta tehtävä ex-ministeri Lindströmille

Insinööriliitto aikoo nopealla aikataululla selvittää oman jäsenistönsä keskuudessa yli 55-vuotiaden työttömyyteen johtaneita syitä ja työllistymisen haasteita. Demokraatti Demokraatti

Insinööriliitto toimittaa tulokset ex-ministeri Jari Lindströmille, jonka tehtävänä on selvittää, miten yli 55-vuotiaiden työllistymistä voidaan lisätä ja jatkaa heidän työuriaan työvoimapolitiikan keinoin.

– Haluamme omalta osaltamme tarjota selvitysmies Lindströmille täyden tuen hänen tärkeässä tehtävässään ja toivomme, että selvitys johtaa nopealla aikataululla myös konkreettisiin toimenpiteisiin, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoi tiedotteen mukaan avatessaan liiton edustajakokouksen tänään Savonlinnassa.

Salon mukaan kokeneet, yli 55-vuotiaat insinöörit ovat arvokas voimavara suomalaisille työmarkkinoille ja sekä kykeneviä että halukkaita töihin. Hän arvioi, että työllistämällä vailla työtä olevat insinöörit maahan syntyisi 10 000-20 000 muuta työpaikkaa.

– Maan hallituksen työllisyystavoitteen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni insinööri ja muu ammattitaitoinen työntekijä saisivat töitä. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla hyödyntämättä tätä potentiaalia, Salo sanoi.

HÄNEN mukaansa yritysten varttuneemmalla ja kokeneemmalla henkilöstöllä on oma, tärkeä roolinsa työpaikoilla. Esimerkiksi niin sanotun hiljaisen tiedon järjestelmällinen siirtäminen vanhemmilta nuoremmille on työnantajalle selkeä satsaus tulevaisuuteen.

– Valitettavasti todellisuus on monella suomalaisella työpaikalla kokonaan toinen. Kokeneen, osaavan ja ikääntyneen työntekijän kohtalona on liian usein olla eturivissä, kun muutosneuvotteluissa haetaan irtisanottavia työntekijöitä, Salo totesi tiedotteen mukaan.

-Ja kun työttömyys on kerran osunut kohdalle, hänen viikoittainen tehtävänsä on täyttää ahkerasti ja kuuliaisesti työhakemuksia ilman, että yksikään yritys on kiinnostunut hänen työpanoksestaan. Ikäsyrjintä on suomalaisessa työelämässä karu totuus, joka kohtelee ihmisiä kaltoin, Salo sanoi.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa työministerinä toimineen, perussuomalaisissa ja sinisissä vaikuttaneen Jari Lindströmin on määrä löytää kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä ehdotuksia toimiksi, joilla yli 55-vuotiaiden työllisyyttä voidaan parantaa. Salo toivoo, että Lindströmin työ johtaa myös konkreettisiin toimenpiteisiin.

– Maan hallitus näytti lakkolakien käsittelyssä esimerkkiä siitä, kuinka nopeasti hallitus ja eduskunta pystyy panemaan toimeksi, kun vain on tahtoa ja yritystä. Toivon, että tässä maan työllisyyden, talouskasvun ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta tärkeässä asiassa tahti on yhtä ripeä, Salo sanoi.