Intian terveydenhuolto äärirajoilla, happipula sairaaloissa – koronakuolemia kirjattiin vuorokauden aikana yli 2600

Intiassa koronakuolemantapausten määrä nousi lauantaina uuteen ennätykseen, kun kuolonuhreja kirjattiin vuorokauden aikana 2 624. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Terveydenhuolto on äärirajoillaan ja monessa sairaalassa on pulaa hapesta, samalla kun potilaat ja heidän omaisensa ulkona jonottavat sisäänpääsyä. Hallitus on järjestänyt erikoisjunakuljetuksia viedäkseen happea pahimmasta pulasta kärsiviin sairaaloihin.

Krematoriot eivät enää pysty ottamaan vastaan kaikkia vainajia, joten osa joudutaan tuhkaamaan niiden ulkopuolella.

1,3 miljardin asukkaan Intiassa koronatilanne on synkistynyt nopeasti, kun virusmuunnokset ovat päässeet leviämään joukkotapahtumissa.