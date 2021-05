Intiassa liki 4200 koronakuolemaa vuorokaudessa – tartuntoja todettu yhteensä 21,9 miljoonaa

Intiassa on kirjattu vuorokauden aikana lähes 4 200 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kyseessä on suurin päiväkohtainen luku pandemian aikana, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusia koronatartuntoja kirjattiin vuorokaudessa yli 400 000, Intian viranomaiset kertoivat lauantaina.

Erittäin pahasta koronavirustilanteesta kärsivässä Intiassa on pandemian aikana todettu yhteensä 21,9 miljoonaa tartuntaa. Lähes 240 000 ihmisen kerrotaan kuolleen viruksen seurauksena.

Intiassa on lähes 1,4 miljardia asukasta. Asiantuntijoiden mukaan on todennäköistä, etteivät viralliset luvut kerro koko kuvaa virustilanteesta. Lisäksi on arvioitu, että nykyisen tartunta-aallon huippu saavutetaan vasta toukokuun lopulla.

Tilanne suurimmissa kaupungeissa, kuten New Delhissä ja Mumbaissa, on nyt tasoittumassa, sillä niihin on saatu muun muassa ulkomailta lisää happea ja uusia sairaalapaikkoja. Virus kuitenkin leviää nyt vauhdikkaasti maaseutualueilla ja eteläisissä osavaltioissa.

Oppositiojohtaja vaatii kansallista koronasulkua

Esimerkiksi Karnatakan osavaltiossa sijaitsevassa Bangaloressa kirjattiin koko huhtikuun aikana alle 2 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, mutta toukokuussa jo ensimmäisen viikon aikana määrä oli liki tuhat. Sekä tartunnat että kuolemantapaukset ovat lähteneet kasvuun myös Länsi-Bengalissa.

Useat osavaltiot ovat määränneet erimittaisia koronasulkuja tilanteen hillitsemiseksi.

Oppositiojohtaja Rahul Gandhi on vaatinut pääministeri Narendra Modia määräämään maanlaajuisen koronasulun, koska muutoin viruksen leviämisen seuraukset voivat hänen mielestään olla katastrofaaliset sekä Intialle että muille maille. Esimerkiksi Britannia on jo ilmoittanut pitävänsä Intiasta löydettyä virusmuunnosta huolestuttavana.

Intian hallitus on saanut kovaa kritiikkiä suhtautumisestaan kriisiin. Rajoitustoimet on jätetty pitkälti yksittäisten osavaltioiden hallintojen ratkaistaviksi.

Viime vuonna hindunationalistinen hallitus määräsi kolmen kuukauden kansallisen koronasulun, mikä auttoi hillitsemään viruksen leviämistä mutta aiheutti myös valtavaa taloudellista vahinkoa. Nyt huolena on, että uusi aalto heikentää Aasian kolmanneksi suurimman talouden toipumista.

Kasvava kuolonuhrien määrä on kuitenkin lisännyt hallitukseen kohdistuvaa painetta. Gandhi sanoi pääministerille osoittamassaan kirjeessä, että tämän hallinnolta puuttuu ”selkeä ja johdonmukainen” strategia taudin hillitsemiseksi ja rokotusten edistämiseksi, mikä on asettanut maan todella vaaralliseen asemaan. Hän penäsi Modilta vastuunkantoa globalisoituneessa maailmassa ja muistutti Intian olevan koti joka kuudennelle maailman ihmiselle.