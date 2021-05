Intiassa synkeä päivä: uusia tartuntoja yli 400 000 – sairaalapalossa kuoli lähes 20

Intiassa on rekisteröity yli 400 000 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Missään muussa maassa ei ole rekisteröity näin paljon tartuntoja vuorokaudessa koko pandemian aikana.

Koronaviruksen seurauksena kuoli vuorokauden aikana yli 3 500 ihmistä.

Asiantuntijoiden mukaan todelliset luvut ovat paljon tätä suuremmat, koska testaaminen on riittämätöntä eikä kuolemansyytä rekisteröidä kovin tarkasti.

Intian yönsynkkää koronakriisiä pahensi niin ikään tieto jälleen uudesta sairaalapalosta, jossa kuoli ainakin 16 koronapotilasta ja kaksi sairaanhoitajaa. Tuli pääsi valloilleen sairaalassa Bharuchissa Intian länsiosassa lauantain vastaisena yönä.

Edellinen sairaalapalo, jossa siinäkin kuoli toistakymmentä koronapotilasta, sattui Mumbaissa vain runsas viikko sitten.

Intian viranomaiset yrittävät laajentaa koronarokotusohjelmaansa, joka on lähtenyt liikkeelle kangerrellen. Koronarokotteen ensimmäisen pistoksen on saanut noin 150 miljoonaa ihmistä, mikä on vain runsaat 11 prosenttia Intian 1,3 miljardista asukkaasta.

Intiassa löysennettiin koronarajoituksia alkuvuodesta, kun koronatartuntojen määrä laski alle 10 000 päivässä. Muuan muassa suuret uskonnolliset ja poliittiset kokoukset sallittiin, mikä sai tartuntojen määrän voimakkaaseen nousuun maaliskuun lopussa.