Irak valmis lennättämään kansalaisiaan kotiin

Irakin ulkoministeriön tiedottajan Mohammed al-Sahafin mukaan Irak on valmis järjestämään tarvittaessa useamman lennon kansalaistensa palauttamiseksi.

Irak on lähettänyt rajalle diplomaattejaan Moskovasta ja Varsovasta selvittämään kansalaistensa turvallisuustilannetta siellä ja neuvottelemaan viranomaisten kanssa.

Mohammed al-Sahafin mukaan Valko-Venäjän lähetystöt Irakin pääkaupungissa Bagdadissa ja sen kurdien itsehallintoalueella Erbilissä on suljettu väliaikaisesti. Samalla turistiviisumien myöntäminen Valko-Venäjälle on keskeytetty. Iraqi Airwaysin lennot Bagdadin ja Minskin välillä ovat olleet tauolla jo elokuusta lähtien. Sen vuoksi EU:hun pyrkineet ovat viime aikoina lentäneet välietappien kuten Turkin kautta.

Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on ollut jo päiväkausia jumissa satoja EU:hun pyrkiviä, joista monet ovat Irakin kurdeja. Olosuhteet rajalla ovat hyiset, ja ihmisiä on jo kuollut pakkasiin. Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut olevansa huolissaan rajalla olevien ahdingosta.