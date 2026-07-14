Iran pitää kiinni Hormuzinsalmen hallinnasta – Ilmaiskut jatkuivat molemmin puolin

Iranin parlamentissa käsitellään Hormuzinsalmea koskevaa lakiesitystä, kertoi maan kansallisen turvallisuuden komiteaa johtava Ebrahim Azizi tiistaina viestipalvelu X:ssä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Azizin mukaan lakiesitys käsittelee järjestelyjä, joilla edistettäisiin muun muassa Hormuzinsalmen turvallisuutta. Iranin johto antoi lakiesityksen käsittelyyn maanantai-iltana.

Hän sanoi Iranin puolustavan järkkymättömänä linjaansa, jonka mukaan Hormuzinsalmen hallinta kuuluu Iranille. Lakiesitys on Azizin mukaan ensimmäinen askel kohti tätä tavoitetta.

Hormuzinsalmen hallinta on ollut keskeinen kiista Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Iskut osapuolten välillä aselevon raukeamisen jälkeen jatkuivat myös tiistain vastaisena yönä.

Iranin vallankumouskaarti on syyttänyt Yhdysvaltojen vaarantavan maailman öljy- ja kaasutoimitukset puuttuessaan Hormuzinsalmen toimintaan.

Iranin mukaan Hormuzinsalmen läpi kulkevien laivojen tulisi käyttää ainoastaan Iranin hyväksymiä reittejä, jotka kulkevat maan rannikon läheisyydessä.

YHDYSVALLAT ja sen liittolaiset ovat jyrkästi torjuneet sen, että Iran saisi oikeuden periä maksuja Hormuzinsalmella liikennöinnistä. Yhdysvaltojen mukaan salmi pitäisi katsoa kansainväliseksi vesiväyläksi, eikä sen kautta kulkemisesta tulisi periä maksuja.

Maanantaina presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat aikoo ottaa Hormuzinsalmen haltuunsa ja ettei iranilaisia aluksia jatkossa päästettäisi salmen läpi.

Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti, että Yhdysvallat aikoo aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzinsalmella tiistai-iltana. Trumpin mukaan tavoitteena on, että Yhdysvalloista tulisi Hormuzinsalmen vartija ja maa perisi maksua salmen vartioinnista.

Trump ilmoitti Truth Social -alustallaan, että muilta kuin iranilaisilta salmea käyttäviltä aluksilta Yhdysvallat aikoo periä 20 prosenttia kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi turvallisuuden takaamisesta.

Iran kertoi viikonloppuna, että Hormuzinsalmi olisi suljettu uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi.

IRAN jatkoi tiistaina ilmaiskuja Yhdysvaltojen kohteisiin Lähi-idässä vastauksena Yhdysvaltojen iskuihin.

Britannia kertoi tiistaina ohjuksen osuneen tankkeriin Omanin rannikolla. Asiasta kertoi Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO.

Tankkeriin iskeytyi ohjus sen kuljettua Limahin edustalta. UKMTO:n mukaan aluksen miehistö on turvassa eikä iskusta koitunut ympäristövahinkoja.

Yhdysvaltain asevoimat puolestaan kertoi uuden iskujen sarjan aloittamisesta Suomen aikaa varhain tiistaina. Asevoimien mukaan iskuilla muun muassa pyritään heikentämään Iranin kykyä hyökätä kauppalaivoja vastaan Hormuzinsalmella.

Kyse oli jo kolmannesta yöstä peräjälkeen, kun Yhdysvallat on iskenyt iranilaiskohteisiin.

JORDANIA sanoi ampuneensa alas neljä Iranista ammuttua ohjusta. Jordanian valtiollisen uutistoimiston mukaan ohjuksista putosi romua usealle alueelle.

Yhdysvaltojen armeijan mukaan sen viisituntisen operaation aikana tehtiin iskuja kohteisiin eri puolilla Irania, mukaan lukien rannikkokaupungit Bushehr sekä Bandar Abbas.

Arabiemiraatit puolestaan kertoi, että yksi miehistön jäsen on kuollut Iranin iskuissa kahteen alukseen Hormuzinsalmella. Puolustusministeriön mukaan tankkerit olivat liikennöineet Hormuzinsalmella lähellä Omanin alueellisia vesiä, kun Iran iski niihin risteilyohjuksin.

TRUMP ilmoitti viime viikolla, että aselepo on päättynyt.

Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Yhdysvallat ja Iran solmivat loppukeväästä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa yhteisymmärrysasiakirjan, jonka pohjalta oli määrä neuvotella rauhanaskelista.

Tuoreimmista iskuista huolimatta on Trumpin mukaan yhä mahdollista, että Iranin kanssa saadaan aikaan sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä.