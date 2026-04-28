Iran: Yhdysvallat ei voi enää määrätä itsenäisten valtioiden politiikasta

Ensimmäinen nesteytettyä maakaasua (LNG) kuljettava tankkeri on päässyt kulkemaan Hormuzinsalmen läpi sitten maaliskuun alun, kertoi analytiikkayritys Kpler tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksen Iraniin helmikuun lopussa.

Analytiikkayrityksen mukaan Persianlahdelta huhtikuussa lähtenyt tankkeri lastattiin Arabiemiraateissa maaliskuun alussa. Tankkeri kuuluu Arabiemiraattien kansalliselle öljy-yhtiölle.

Iran sanoi tiistaina, että Yhdysvallat ei voi enää määrätä, mitä toisten valtioiden tulee tehdä. Asiaa kommentoi Iranin puolustusministeriön tiedottaja maan valtiontelevision mukaan.

Hänen mukaansa Yhdysvaltojen tulee perääntyä laittomista ja järjettömistä vaatimuksistaan.

- Yhdysvallat ei enää ole asemassa, jossa se voisi määrätä itsenäisten valtioiden politiikasta, Iranin puolustusministeriön tiedottaja sanoi valtionmedian mukaan.

Iranin YK-lähettiläs Amir Saeid Iravani sanoi maanantaina, että Iran tarvitsee takuut uusia hyökkäyksiä vastaan ennen kuin turvallisuus Persianlahdella voidaan saavuttaa.

Iravanin mukaan pysyvä vakaus ja turvallisuus Persianlahdella ja laajemmalla alueella voidaan saavuttaa lopettamalla hyökkäykset Irania vastaan. Sen lisäksi Iran tarvitsee ”uskottavat takuut” siitä, etteivät hyökkäykset toistu.

Iravani kommentoi asiaa maanantaina YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, jossa useat maat tuomitsivat Iranin aikeet kiristää otettaan Hormuzinsalmesta.

Iranissa edistetään lakia, jonka mukaan maan armeija hallinnoisi tulevaisuudessa läpikulkua Hormuzinsalmella. Iran haluaa myös kerätä maksut Iranin valuutassa. Uudesta lakiehdotuksesta kerrottiin maanantaina.

Sota Lähi-idässä käynnistyi helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksillä Iraniin. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä. Tilanne on kiristynyt erityisesti öljynkuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa.

IRANIN YK-lähettiläs Iravani sanoi maanantaina turvallisuusneuvoston kokouksen jälkeen toimittajille, että maat kritisoivat ainoastaan Irania eivätkä Yhdysvaltoja sen julistamasta merisaarrosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama Iranin satamien saarto alkoi pari viikkoa sitten.

- Yhdysvallat toimii kuin merirosvot ja terroristit painostamalla ja pelottelemalla kauppa-aluksia, terrorisoimalla niiden miehistöjä, ottamalla laittomasti haltuun laivoja ja ottamalla miehistöä panttivangiksi, Iravani sanoi.

Yhdysvaltojen ja Iranin aiemmin huhtikuussa sopima aselepo on ollut hyvin hauras, ja osapuolet ovat syyttäneet toisiaan sen ehtojen rikkomisesta ainakin Hormuzinsalmella.

Iranin ja Yhdysvaltojen edustajien oli määrä neuvotella viime viikonloppuna Pakistanissa, mutta lopulta osapuolet eivät tavanneet.

Medialähteiden mukaan Iran on sittemmin jättänyt Yhdysvalloille uuden ehdotuksen Hormuzinsalmen avaamiseksi ja sodan päättämiseksi. Ehdotuksen mukaan neuvottelut Iranin ydinohjelmasta siirrettäisiin myöhempään ajankohtaan.

Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan Trump ei olisi hyväksymässä ehdotusta. Valkoinen talo ei kommentoinut CNN:lle neuvottelujen seuraavia askelia.

Uutista täydennetty klo 14.02 tiedolla ensimmäisen LNG-tankkerin kulkemisesta Hormuzinsalmen läpi.