Isät haluavat jakaa yhä enemmän pienen lapsen hoitoa, Kelan tilastot kertovat

Isien osuus vanhempainpäivärahapäivistä nousi viime vuonna vajaaseen 16 prosenttiin, Kela tiedottaa. Tiedot selviävät viime vuoden Kelan lapsiperhe-etuustilastosta.

Osuus kasvoi toissa vuodesta 3,4 prosenttiyksikköä. Tuolloin miehille korvattujen vanhempainpäivärahapäivien osuus oli reilut 12 prosenttia. Isät haluavat Kelan mukaan siis jakaa yhä enemmän pienten lasten hoitoa.

Naiset käyttivät etuutta yhä selvästi miehiä ahkerammin, sillä 84 prosenttia vanhempainpäivärahapäivistä korvattiin naisille.

Vanhempainpäivärahoja sai viime vuonna yli 137 000 ihmistä, joista 75 000 oli naisia ja vajaat 62 000 miehiä. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen kertoo STT:lle, että tähän joukkoon on laskettu kaikki päivärahan saajat riippumatta siitä, montako päivärahapäivää on nostanut.

- Eli isät ovat käyttäneet noin 16 prosenttia päivistä, Miettinen tähdentää.

LAPSIPERHE-ETUUSTILASTOSTA selviää myös, että osittaisen vanhempainpäivärahan suosio kasvoi. Viime vuonna sitä maksettiin yli 1 260 ihmiselle, kun toissa vuonna osittaista vanhempainrahaa sai reilut 460 ihmistä.

Osittaista vanhempainrahaa saava vanhempi hoitaa lasta vain osan päivästä ja on samaan aikaan osa-aikatyössä. Kun on yhden päivän osittaisella vanhempainvapaalla, päivärahakiintiöstä kuluu vain puolikas vanhempainpäivärahapäivä.

Miettisen mukaan osittaisen vanhempainrahan käyttö muuttui toissa vuonna voimaan tulleessa perhevapaauudistuksessa joustavammaksi, mikä on voinut lisätä kiinnostusta sen käyttämiseen.

- Aiemman järjestelmän mukaan osittaisen vanhempainpäivärahan tai vanhempainrahan käyttö edellytti sitä, että kumpikin vanhempi lyhentää työaikaansa. Nyt tämä ehto poistui, Miettinen sanoo.

Nyt siis perhe voi esimerkiksi päättää, että vain toinen vanhemmista käyttää päivärahan osittaisena.

Toinen joustavuutta lisännyt tekijä on Miettisen mukaan se, että uudistuksen jälkeen osa-aikaisuuden on voinut järjestää niinkin, että on mahdollista olla osan viikkoa vanhempainvapaalla ja osan viikkoa töissä. Tällainen pätkittäinen vanhempainvapaalla oleminen vaatii toki työnantajan suostumuksen, mutta laki suo tähän mahdollisuuden, Miettinen lisää.

KELAN mukaan perhe-etuuksien summa väheni edellisvuodesta hieman. Viime vuonna Kela maksoi perhe-etuuksia yhteensä vajaat 2 900 miljoonaa euroa, mikä oli 3,7 prosenttia vähemmän kuin toissa vuonna. Lähes puolet viime vuoden maksetuista perhe-etuuksista oli lapsilisiä.

Kaikkia lapsiperheiden etuuksia maksettiin edellisvuotta vähemmän elatustukea lukuun ottamatta. Eniten vähenivät Kelan mukaan lapsilisän menot.

Useiden etuuksien saaja- ja lapsimäärät ovat pienentyneet syntyvyyden laskun vuoksi, Kela kertoo.

Markus Puolakanaho / STT