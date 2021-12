”Isku alueelle oli valtava” – Jämsä sai nyt neljä miljoonaa tukirahaa Kaipolan tehtaan sulkemisesta

Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) iloitsee Jämsälle osoitetusta neljän miljoonan euron rahoituksesta. Raha kohdistetaan Kaipolan tehtaan sulkemisesta aiheutuvan rakennemuutokseen hoitoon. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kaipolan tehdas ja sen kolmen paperikoneen sulkeminen aiheutti 428 työntekijän irtisanomisen ja sillä oli valtava merkitys alueen elinvoimaan ja työllisyyteen.

– Isku alueelle oli valtava, mutta aktiivisella toiminnalla Jämsä on hienosti päässyt jaloilleen. Tehdasalueen kauppojen myötä alueella on tällä hetkellä vahva kehittäminen käynnissä, joten on erityisen tärkeää, että lupaukset tuesta on nyt lunastettu ja työtä alueen kasvun eteen päästään jatkamaan käytännössä, Rantanen toteaa tiedotteessa.

Hän rohkaisee alueen toimijoita olemaan aktiivisia ja innovatiivisia, jotta rahoitusta päästään hyödyntämään mahdollisimman hyvin.

– Meillä on alueella vahvoja toimijoita, joiden kanssa yhteistyössä alueen elinvoima saadaan kukoistamaan. Nyt onkin aika innovoida rohkeasti.

Syksyllä 2020 jaettiin Keski-Suomen liitolle jaettiin syksyllä 2020 yhteensä 4,5 miljoonaa euroa yritystukivaltuutta ja alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseksi.

Nyt jaettava valtioneuvoston rahoitus on loppuerä syksyn 2020 budjettiriihessä sovitusta kokonaisrahoituksesta.