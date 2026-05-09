9.5.2026 07:13 ・ Päivitetty: 9.5.2026 07:13
Israel antoi varoituksen Etelä-Libanoniin – uusia iskuja odotetaan
Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen yhdeksälle kylälle Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskuja äärijärjestö Hizbollahia vastaan.
Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa täten pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään.
Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin perjantaina tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli neljä ihmistä. Torstaina Israel surmasi toistakymmentä ihmistä Libanonissa.
