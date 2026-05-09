Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

9.5.2026 07:13 ・ Päivitetty: 9.5.2026 07:13

Israel antoi varoituksen Etelä-Libanoniin – uusia iskuja odotetaan

AFP / LEHTIKUVA

Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen yhdeksälle kylälle Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskuja äärijärjestö Hizbollahia vastaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa täten pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään.

Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin perjantaina tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli neljä ihmistä. Torstaina Israel surmasi toistakymmentä ihmistä Libanonissa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Ulkomaat
9.5.2026
Sotanostalgian sumentama kansa: Jonna Alava tutkii, miten venäläiset suhtautuvat Ukrainan sotaan ja Putiniin
Lue lisää

Sami Kuusela

Kolumnit
8.5.2026
Sami Kuusela: Säätäjät on uusi työväenluokka
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
8.5.2026
Arvio: Mcdonald’sistaminen tuo halvan sivumaun elokuvalle, jossa puhutaan kirjoista ja nobelisti Annie Ernaux’sta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU