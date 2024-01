Israel haluaa YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön toiminnan loppuvan Gazassa

Israel haluaa, että YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön toiminta Gazassa loppuu sodan jälkeen, kertoo Israelin ulkoministeri. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israel on syyttänyt useita järjestön työntekijöitä siitä, että he olisivat olleet mukana äärijärjestö Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen hyökkäyksessä Israeliin lokakuun alussa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan hyökkäykseen on saattanut osallistua kaksitoista järjestön työntekijää.

Australia ja Kanada ovat jäädyttäneet rahoituksensa YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle (UNRWA) sen jälkeen kun Israel syytti useita järjestön työntekijöitä siitä, että he olisivat olleet mukana äärijärjestö Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen hyökkäyksessä Israeliin lokakuun alussa.

Australian ulkoministeri Penny Wong sanoi maan olevan syvästi huolissaan syytöksistä ja jäädyttävän siksi rahoituksen. Wong kuitenkin kiitti avustusjärjestöä sen nopeasta reagoinnista ja siitä, että UNRWA on luvannut tutkia asian perusteellisesti.

Kanadan kansainvälisestä kehitysyhteistyöstä vastaava ministeri Ahmed Hussen sanoi niin ikään syytösten olevan vakavia.

– Jos ne osoittautuvat paikkansapitäviksi, Kanada odottaa UNRWA:n ryhtyvän välittömiin toimiin niitä vastaan, joiden katsotaan olleen mukana Hamasin terrori-iskuissa, Hussen kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvallat ilmoitti jo perjantaina keskeyttävänsä järjestön rahoituksen.

Yhdysvallat oli suurin UNRWA:n kahdenvälinen avunantaja vuonna 2022. Tuolloin se antoi järjestölle yli 340 miljoonaa dollaria.

ISRAEL on jatkanut edelleen iskujaan Khan Yunisin kaupunkiin Gazan kaistan eteläosassa, missä tuhannet siviilit ovat jääneet taistelujen jalkoihin. Alueen kaksi sairaalaa pystyvät enää hädin tuskin toiminaan jatkuvan tulituksen ja tuhansien uusien potilaiden keskellä.

Palestiinan Punaisen Puolikuun mukaan yön iskuissa haavoittuneita on kuljetettu Al-Amalin sairaalaan, vaikka siellä ei juuri ole apua tarjolla.

YK:n alainen Kansainvälinen tuomioistuin ICJ määräsi perjantaina, että Israelin on tehtävä kaikki voitavansa estääkseen kansanmurhaan johtavat toimet Gazassa. Päätöksen mukaan Israelin on myös estettävä yllytys kansanmurhaan ja rangaistava siitä.

Lisäksi tuomioistuin linjasi, että Israelin on sallittava humanitaarinen apu Gazan kaistalle. ICJ ei kuitenkaan määrännyt Gazan kaistalle tulitaukoa, mitä monet tahot olivat odottaneet.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kutsui oikeuden päätöstä perjantaina “törkeäksi”.

ICJ:n päätökset ovat valtioita sitovia, eikä niistä voi valittaa. Tuomioistuimella ei kuitenkaan ole juurikaan keinoja panna päätöksiään toimeen.

- Tämä on ensimmäinen kerta, kun maailma on sanonut Israelille, että se ei voi toimia näin. Tätä, mitä Israel on meille Gazassa neljän kuukauden ajan tehnyt, ei ole koskaan aikaisemmin historiassa tapahtunut, sanoi kodistaan paennut Maha Yasin, 42, Gazassa.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin lokakuun alussa. Hyökkäyksessä kuoli Israelin viranomaisten mukaan 1 140 ihmistä, pääosin siviilejä.

Lisäksi äärijärjestöt ottivat noin 250 panttivankia, joista runsaat 130 on edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.

Israelin hyökkäyksessä Gazaan on Hamasin valvoman terveysministeriön mukaan kuollut yli 26 000 ihmistä, joista valtaosa naisia ja lapsia.