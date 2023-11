Israel iski toistamiseen Jabalian pakolaisleiriin Gazassa

Israel on iskenyt Gazan suurimpaan pakolaisleiriin Jabaliaan toista kertaa kahden päivän sisällä, kertoo muun muassa qatarilaismedia al-Jazeera. Sen tietojen mukaan useita rakennuksia leirillä on tuhoutunut. Satojen ihmisten pelätään hautautuneen raunioihin.

Al-Jazeeran mukaan isku on kohdistunut leirin luoteisosassa sijaitsevalle al-Falujan alueelle, joka on leirin tiheimmin asutettuja. Ennen iskua Israelin kerrotaan levittäneen alueelle lentolehtisiä, joissa palestiinalaisia kehotettiin lähtemään leiriltä.

Leirin kaakkoisosaan tiistaina tehdyssä iskussa kuoli tiettävästi kymmeniä siviilejä, mutta tiedot tarkasta määrästä ovat vaihdelleet. Israel on vahvistanut tiistaisen iskun ja sanonut kohdistaneensa sen Hamasin tunneliverkostoon. Israelin mukaan operaatiossa tapettiin Hamasin keskeinen komentaja Ibrahim Biari sekä muita Hamasin taistelijoita.

HAMASIN sotilaallisen siiven mukaan tiistain iskussa kuoli seitsemän panttivankia. Kolmella uhreista oli lausunnon mukaan ulkomainen passi. Muita yksityiskohtia ei ole kerrottu. Tietoa ei ole ollut mahdollista vahvistaa riippumattomasti.

Gazan kaupungin ulkopuolella sijaitseva Jabalia on suurin Gazan kahdeksasta pakolaisleiristä. YK:n mukaan siellä on rekisteröity asuvan noin 116 000 pakolaista, kertoo al-Jazeera. Väkivaltaisuuksia paenneita palestiinalaisia on myös majoittunut leirin kolmeen YK:n kouluun. Leiri on kooltaan vain 1,4 neliökilometriä.