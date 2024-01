Israel jatkoi Gazan tulittamista – “Sotilaat eliminoivat kymmeniä terroristeja”

Israel on jatkanut Gazan kaistan eteläosan ja varsinkin Khan Yunisin kaupungin tulittamista sekä maasta että ilmasta.

Israelin armeijan mukaan kaupungissa piileskelee edelleen runsaasti äärijärjestö Hamasin johtoa ja taistelijoita.

Palestiinalaisten Punaisen Puolikuun mukaan alueella sijaitsevan al-Amalin sairaalan lähistölle suunnattiin kiivasta tykkitulta. Äärijärjestö Hamasin valvoman Gazan terveysministeriön mukaan ainakin 77 ihmistä sai surmansa ja kymmeniä haavoittui perjantain vastaisena yönä.

- Sotilaat eliminoivat kymmeniä terroristeja lähitaisteluissa. Heillä oli myös ilma- ja tykistötukea, Israelin armeija kertoi jo aikaisemmin.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan hepatiitti- ja keltatauti ovat leviämässä Gazassa.

- Epäinhimilliset olosuhteet – lähes täydellinen juomaveden, puhtaiden vessojen ja puhtaan ympäristön puute, saavat aikaan sen, että hepatiitti A leviää edelleen, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti viestipalvelu X:ssä.

ISRAELIN pääministeri Benjamin Netanjahu vakuutti torstaina tiedotustilaisuudessa, ettei Israelille kelpaa mikään muu kuin “täydellinen voitto, jonka saavuttaminen vie kuukausia”.

- Täydellinen voitto merkitsee terroristijohtajien eliminointia, Hamasin operatiivisten ja sotilaallisten kykyjen tuhoamista, Gazan demilitarisointia ja panttivankiemme palauttamista koteihinsa.

ÄÄRIJÄRJESTÖT sieppasivat noin 250 panttivankia hyökätessään Israeliin pitkälti yli kolme kuukautta sitten. Osa on sittemmin vapautettu tai kuollut, mutta yli sadan uskotaan edelleen olevan äärijärjestöjen vankeina.

Hyökkäyksessä kuoli Israelin viranomaisten mukaan yli 1 100 ihmistä, valtaosin siviilejä.

Hamasin valvoman Gazan terveysministeriön mukaan Israelin hyökkäyksessä ja ilmaiskuissa Gazaan on kuollut yli 24 400 ihmistä, joista enemmistö on siviilejä. Israelin armeijan mukaan liki 200 sotilasta on kuollut Gazan sodassa.