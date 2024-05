Israel jatkoi iskujaan Gazan kaistalla

Israelin armeija jatkoi varhain perjantaina iskujaan Gazan kaistalla. Silminnäkijöiden mukaan ainakin Rafahiin Gazan eteläosassa ja Nuseiratiin alueen keskiosassa tehtiin toistuvia iskuja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalalähteiden mukaan toistakymmentä ihmistä sai surmansa perjantain vastaisen yön iskuissa. Israelin armeija puolestaan kertoi löytäneensä aseita, raketinheittimiä ja tunneleita Rafahin alueelta ja tappaneensa ainakin yhden palestiinalaistaistelijan.

Israelin armeija väitti torstaina, että se olisi tappanut jo kolmisensataa taistelijaa operaatioissaan Rafahissa.

Gazan keskiosassa tapettiin armeijan mukaan “useita militantteja, jotka operoivat joukkojen lähellä”. Armeija ei tarkentanut kuvaustaan.

Ranskalaisen LCI-kanavan haastattelussa puhunut Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu puolestaan tyrmäsi “antisemitistisenä panetteluna” väitteet, joiden mukaan Israel pyrkii tietoisesti tappamaan ja näännyttämään siviilejä Gazassa.

Netanjahun mukaan missään kaupunkisodassa kuolleiden siviilien määrä verrattuna kuolleisiin taistelijoihin ei ole ollut niin pieni kuin Gazassa.

KAHDEKSATTA kuukautta jatkuvan Gazan sodan aseleponeuvottelut ovat olleen pitkään pysähdyksissä. Äärijärjestö Hamasin mukaan se on kertonut neuvottelijoilleen, että järjestö on valmis aloittamaan uudelleen neuvottelut vain siinä tapauksessa, jos Israel suostuu “aggression täydelliseen lopettamiseen kattavalla sopimuksella”.

Israelin sotilastoimissa Gazassa on Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan kuollut yli 36 200 ihmistä. Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin tappaen Israelin viranomaisten mukaan 1 189 ihmistä. Lisäksi järjestöt ottivat yli 250 panttivankia, joista satakunta on edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.