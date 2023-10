Israel määräsi Gazan täyssaartoon – sähköt ja vedentulo katkaistaan

Israel on määrännyt täyden saarron Gazan kaistalle, kertoo maan puolustusministeri Yoav Gallant useiden medioiden mukaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että alueelta katkaistaan sähköt sekä ruoka-, vesi-, kaasu- ja polttoainetoimitukset estetään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Äärijärjestö Hamas aloitti varhain lauantaina raketti-iskut Israeliin, ja järjestön taistelijat tunkeutuivat myös Gazasta Israelin puolelle. Israel on tehnyt ilmaiskuja Gazaan.

Gaza on ollut Israelin saarron alla vuodesta 2007, jolloin Hamas nousi siellä valtaan. Pienellä Gazan alueella asuu noin 2,3 miljoonaa ihmistä. Yli vuosikymmenen jatkunut saarto on jo pitkään vaikeuttanut palestiinalaisten elämää Gazassa.

ISRAELIN asevoimat on saanut takaisin hallintaansa kaikki Gazan alueen lähellä sijaitsevat yhdyskunnat, joihin Hamasin taistelijat hyökkäsivät. Asevoimien tiedottajan Daniel Hagarin mukaan yksittäisiä Hamasin taistelijoita voi yhä piileskellä alueella, mutta tällä hetkellä kaupungeissa ei taistella.

Hagarin mukaan asevoimat on kutsunut palvelukseen kahden vuorokauden kuluessa 300 000 reserviläistä eli enemmän kuin koskaan aiemmin näin lyhyessä ajassa.

Al-Jazeeran mukaan Israelin asevoimien edustaja kertoi toimittajille, että Israelin toimet ovat kestäneet pidempään kuin on odotettu.

- Luulimme, että olisimme saaneet täyden kontrollin eilen. Toivon, että niin käy tämän päivän loppuun mennessä, asevoimien edustaja Richard Hecht sanoi tiedotustilaisuudessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Israelin ja palestiinalaisen äärijärjestön Hamasin välisissä taisteluissa on kuollut jo noin 1 200 ihmistä. Israelissa kuolleiden määrä on noussut jo yli 700:n, maan asevoimat kertoi varhain maanantaina.

BRITANNIAN yleisradioyhtiön BBC:n mukaan Gazan alueen viranomaiset kertoivat tänään, että Israelin iskuissa on kuollut lähes 500 palestiinalaista. Lisäksi sekä Israelissa että Gazassa on molemmissa haavoittunut yli 2 000 ihmistä. Gazassa haavoittuneita on yli 2 750.

Israelin asevoimat kertoo iskeneensä yön aikana yli 500:aan Hamasin ja toisen äärijärjestön Islamilaisen jihadin kohteisiin Gazan alueella.

Qatarilaisen uutiskanavan al-Jazeeran Gazan kaupungissa olevan toimittajan mukaan iskut kaistalle ovat jatkuvia. Asevoimat kertoo tehneensä alueelle ilma- ja tykistöiskuja.

Gazan palestiinalaisalueella yli 123 000 ihmistä on paennut kodeistaan taisteluiden puhjettua viikonloppuna, kertoo YK. YK:n humanitaarisen avun toimiston OCHA:n mukaan ihmiset ovat paenneet joko päästäkseen suojaan tai koska heidän kotinsa ovat jo tuhoutuneet. Yli 73 000 ihmistä on hakenut suojaa koulurakennuksista, OCHA kertoo.

Israelin puolella yli puolet Gazan lähialueen kaupungeista on evakuoitu ja asukkaiden kuljettamista pois jatketaan. Useiden medioiden mukaan hälytyssireenit ovat tänään soineet Jerusalemissa ja Tel Avivissa.

TAISTELUT jatkuivat maanantain vastaisena yönä. Hamas ampui raketteja Askalonin kaupunkiin, joka sijaitsee lähellä Gazan rajaa. Mediatietojen mukaan isku ei olisi tappanut ketään. Hamasin edustajan mukaan taistelut jatkuisivat edelleen paikoitellen myös Israelin puolella rajaa, kertoo muun muassa Times of Israel -lehti.

Israel on kutsunut lauantaina alkanutta tilannetta ”sotatilaksi” ja jatkanut ilmaiskuja Gazaan. Israelin on ennakoitu myös suunnittelevan maahyökkäystä Gazaan. Yhdysvaltalaisviranomaiset arvioivat sunnuntaina, että hyökkäys voisi alkaa kahden vuorokauden kuluessa, kertoo yhdysvaltalaislehti Washington Post.

Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että Israelissa lauantain hyökkäyksiä on verrattu Yhdysvalloista tapahtuneisiin syyskuun 11. päivän terroritekoihin, jotka tuhosivat New Yorkin WTC:n kaksoistornit.

Israelissa järjestetyn musiikkifestivaalin tapahtumapaikalta on löydetty ainakin 260 ihmisen ruumiit Hamasin lauantaisen hyökkäyksen jälkeen. Asiasta kertoo israelilainen pelastusjärjestö Zaka paikalliselle medialle. Asiasta ovat uutisoineet myös useat kansainväliset tiedotusvälineet.

FESTIVAALI järjestettiin Negevin autiomaassa lähellä Israelin ja Gazan rajaa, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Festivaali oli yksi kohteista, jonne palestiinalaisen Hamasin taistelijat iskivät yllätyshyökkäyksessään lauantaina.

Mediatietojen mukaan festivaalille osallistui joitakin tuhansia ihmisiä. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita, joissa juoksevat ihmiset pakenevat aseistettuja miehiä. Hyökkääjät ottivat festivaalilta ilmeisesti myös panttivankeja.

- Se oli suunniteltu väijytys. Kun ihmiset tulivat ulos hätäpoistumisteitä pitkin, terroristit odottivat heitä ja alkoivat ampua, paikalla ollut israelilainen lääkintämies Yaniv kertoi maan yleisradioyhtiön Kanin haastattelussa.

Yanivin mukaan hyökkäyksessä kuoli useita hänen työtovereitaan ja ystäviään. Hän kertoi itse paenneensa ja piileskelleensä hedelmätarhassa puiden alla useita tunteja.