Ulkomaat
9.5.2026 11:17 ・ Päivitetty: 9.5.2026 11:17
Israel teki uusia ilmaiskuja Etelä-Libanoniin ennen Washingtonin rauhanneuvotteluja
Israelin viime päivien iskuissa Libanoniin on kuollut kymmeniä ihmisiä.
Israelin armeija on iskenyt useisiin kohteisiin Etelä-Libanonissa, Libanonin valtiollinen uutistoimisto National News Agency (NNA) uutisoi.
Israel antoi ennen iskuja evakuointivaroituksen yhdeksään kylään Etelä-Libanonissa. Israel sanoi jatkavansa iskuja äärijärjestö Hizbollahia vastaan.
NNA:n mukaan Israel teki ilmaiskuja sekä evakuointivaroituksen saaneisiin kyliin että alueille, joita ei ollut varoitettu. NNA raportoi uhreista useissa Israelin iskujen kohteessa. Libanonin terveysministeriön mukaan yksi Israelin iskuista olisi osunut moottoripyörällä liikenteessä olleeseen isään ja tyttäreen.
Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi aamulla maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään.
Vaikka Israelin ja Hizbollahin välille solmittiin aselepo huhtikuun puolivälissä, kumpikin on jatkanut toisensa tulittamista lähes päivittäin. Israel kertoi aiemmin iskeneensä viimeisen vuorokauden aikana 85:een Hizbollahin kohteeseen.
Libanonin viranomaisten mukaan Israelin perjantaina tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Torstaina Israel surmasi toistakymmentä ihmistä Libanonissa. Hizbollah sanoi perjantaina iskeneensä Israelin sotilastukikohtiin.
Israel ja Libanon jatkavat rauhanneuvotteluja Yhdysvaltain Washingtonissa ensi viikolla. Maiden edustajat tapasivat huhtikuussa kahdesti.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.