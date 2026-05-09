Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

9.5.2026 11:17 ・ Päivitetty: 9.5.2026 11:17

Israel teki uusia ilmaiskuja Etelä-Libanoniin ennen Washingtonin rauhanneuvotteluja

AFP / LEHTIKUVA

Israelin viime päivien iskuissa Libanoniin on kuollut kymmeniä ihmisiä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Israelin armeija on iskenyt useisiin kohteisiin Etelä-Libanonissa, Libanonin valtiollinen uutistoimisto National News Agency (NNA) uutisoi.

Israel antoi ennen iskuja evakuointivaroituksen yhdeksään kylään Etelä-Libanonissa. Israel sanoi jatkavansa iskuja äärijärjestö Hizbollahia vastaan.

NNA:n mukaan Israel teki ilmaiskuja sekä evakuointivaroituksen saaneisiin kyliin että alueille, joita ei ollut varoitettu. NNA raportoi uhreista useissa Israelin iskujen kohteessa. Libanonin terveysministeriön mukaan yksi Israelin iskuista olisi osunut moottoripyörällä liikenteessä olleeseen isään ja tyttäreen.

Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi aamulla maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään.

Vaikka Israelin ja Hizbollahin välille solmittiin aselepo huhtikuun puolivälissä, kumpikin on jatkanut toisensa tulittamista lähes päivittäin. Israel kertoi aiemmin iskeneensä viimeisen vuorokauden aikana 85:een Hizbollahin kohteeseen.

Libanonin viranomaisten mukaan Israelin perjantaina tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Torstaina Israel surmasi toistakymmentä ihmistä Libanonissa. Hizbollah sanoi perjantaina iskeneensä Israelin sotilastukikohtiin.

Israel ja Libanon jatkavat rauhanneuvotteluja Yhdysvaltain Washingtonissa ensi viikolla. Maiden edustajat tapasivat huhtikuussa kahdesti.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Ulkomaat
9.5.2026
Sotanostalgian sumentama kansa: Jonna Alava tutkii, miten venäläiset suhtautuvat Ukrainan sotaan ja Putiniin
Lue lisää

Sami Kuusela

Kolumnit
8.5.2026
Sami Kuusela: Säätäjät on uusi työväenluokka
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
8.5.2026
Arvio: Mcdonald’sistaminen tuo halvan sivumaun elokuvalle, jossa puhutaan kirjoista ja nobelisti Annie Ernaux’sta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU