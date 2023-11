Israel: toimittajien turvallisuutta ei voi taata – ainakin 50 kuollut

Tähän mennessä ainakin 50 toimittajaa ja media-alan työntekijää on kuollut Israelin ja Hamasin meneillään olevan konfliktin taisteluissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi lehdistönvapausjärjestö Committee to Protect Journalists (CPJ), joka julkaisi kuolleiksi vahvistettujen nimet ja tiedot heidän kuolemansa olosuhteista eilen verkkosivuillaan.

Luku on noussut kymmenellä vain reilussa viikossa. CPJ:n mukaan kuolleista selvä valtaosa eli 45 on palestiinalaisia, mutta joukossa on myös neljä israelilaista sekä yksi libanonilainen.

Lisäksi yli kymmenen on haavoittunut, kolme toimittajaa on kadonnut ja 18 on pidätetty.