Israel valmis sopimukseen Hamasin kanssa – “Edessä on vaikeita päätöksiä”

Israelin puolustusministerin Yoav Gallantin mukaan Israel on valmis sopimaan äärijärjestö Hamasin kanssa Gazassa olevien panttivankien vapauttamisesta. Gallantin mukaan “aika on nyt kypsä” sopimukselle yli puoli vuotta kestäneiden taistelujen jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Edessä on vaikeita päätöksiä, mutta olemme valmiita niihin saadaksemme panttivangit takaisin, minkä jälkeen jatkamme taisteluita, Gallantin kanslian välittämässä lausunnossa sanottiin.

HAMAS ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt sieppasivat noin 250 panttivankia hyökätessään Israeliin. Heistä satakunta on yhä Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.

Qatarissa viikkokausia käydyistä aseleponeuvotteluista saatiin maanantaina ristiriitaisia tietoja. Egypti sanoi neuvottelujen edenneen, mutta myöhemmin sekä Israel että Hamas kertoivat, että sopimus on vielä kaukana.