Israelilaislehti: Netanjahu uskoo Persianlahden maiden auttavan Gazan kaistan jälleenrakentamisessa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu (kuvassa) uskoo Persianlahden maiden auttavan Gazan kaistan jälleenrakentamisessa sen jälkeen, kun meneillään oleva konflikti äärijärjestö Hamasin kanssa on päättynyt. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelilaislehti Times of Israelin mukaan Netanjahu kertoi kaavailuistaan eilen Israelin parlamentin knessetin ulkoasiain- ja turvallisuusvaliokunnassa. Lehden mukaan kokous pidettiin suljettujen ovien takana.

Netanjahun mukaan ensimmäinen tavoite on nujertaa Hamas, minkä jälkeen Yhdistyneet arabiemiirikunnat sekä Saudi-Arabia tukisivat Gazan kaistan uudelleen asuttamista.

Persianlahden maat eivät toistaiseksi ole kommentoineet israelilaislehdistölle kokouksesta vuotaneita Netanjahun kommentteja.

ISRAEL sanoo päässeensä Gazan kaistalla hyvin lähelle tavoitettaan tuhota äärijärjestö Hamas. Hamas hyökkäsi Israeliin lokakuun alussa, surmasi Israelin mukaan noin 1 200 ihmistä ja otti yli parisataa panttivankia.

Myöhään eilen illalla puolustusministeri Yoav Gallant väitti Hamasin olevan hajoamaisillaan.

- Hamas on hajoamisen partaalla. (Israelin armeija) IDF on valtaamassa sen viimeisiä tukikohtia, Gallant sanoi AFP:n mukaan.

Uutistoimisto AP:n mukaan Gallant on arvioinut tämänhetkisen vaiheen sodassa kestävän vielä kuitenkin viikkoja, kertoi qatarilainen uutiskanava al-Jazeera tänään.

Eilen Khan Junisissa vieraillut Israelin armeijan esikuntapäällikkö Herzi Halevi sanoi Israelin joukkojen parhaillaan ”turvaavan saavutuksiaan” eri puolilla Gazan kaistaa.

Useiden asiantuntijoiden mukaan Hamasia tai ainakaan sen edustamaa ideologiaa on mahdotonta tuhota täysin – etenkään nyt, kun konfliktin valtava siviiliuhrien määrä on lietsonut vihaa ja surua palestiinalaisten keskuudessa.

”Turvallista paikkaa ei ole”

TAISTELUT Gazan keskustassa ovat jatkuneet tänäänkin, ja niiden tuhot ovat olleet valtavia.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan lokakuusta lähtien ainakin 18 200 ihmistä on kuollut. YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA:n mukaan enää vain 14 Gazan yhteensä 36 sairaalasta on yhä jollain tavalla toiminnassa.

YK:n arvion mukaan lähes kaksi miljoonaa eli valtaosa siviileistä Gazan kaistalla on joutunut pakenemaan kodeistaan, eikä alueella YK:n mukaan ole ainuttakaan turvallista paikkaa siviileille.

Umm Mohammed al-Jabri, 56, kertoi AFP:lle menettäneensä seitsemän lastaan ilmaiskussa eteläisessä Rafahissa, jonne perhe oli paennut Israelin ilmaiskuja Gazan kaupungista.

- Viime yönä he pommittivat taloa, jossa olimme, ja tuhosivat sen. He sanoivat, että Rafah olisi turvallinen paikka. Turvallista paikkaa ei ole, Jabri sanoi.

RUOASTA, lääkkeistä, polttoaineesta ja juomavedestä on kipeästi pulaa Gazan kaistalla.

Alueelle pääsee tällä hetkellä OCHA:n mukaan vain noin sata avustusrekkaa päivässä, kun ennen nykyisiä taisteluita Rafahin raja-asemalta kulki päivässä noin 500 rekkaa.

Israelin asevoimat on tänään luvannut nopeuttaa avun päästämistä avaamalla rekoille uuden turvatarkastuspisteen. Gazan kaistan ja Egyptin välinen Rafah pysyisi silti toistaiseksi niille ainoana rajanylityspaikkana.

Uudella Kerem Shalomin pisteellä voidaan kuitenkin suorittaa rekkojen tarkastuksia, jotta alueelle päästettävien rekkojen määrä voidaan Israelin mukaan kaksinkertaistaa.

Parhaillaan tämän lisäksi vain yhdellä toisella rajapisteellä, Nitzanassa suoritetaan turvatarkastuksia.

QATARILAISEN al-Jazeera-uutiskanavan mukaan Israel on tänä aamuna tehnyt iskuja ja ratsioita myös eri puolilla Länsirantaa.

Israelin lennokki-iskussa Jeniniin Länsirannalla on kuollut tänä aamuna neljä palestiinalaistaistelijaa, kertoi myös israelilaislehti Haaretz. Lehden mukaan he kuuluivat al-Aksan marttyyrien prikaatit -äärijärjestöön. Muun muassa EU on luokitellut järjestön terroristijärjestöksi.