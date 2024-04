Israelilta myönnytys: Gazaan päästetään päivittäin 500 avustusrekkaa

Gallantin mukaan Israel on jo yli kaksinkertaistanut avustusrekkojen päivittäisen keskimäärän edellisten muutaman päivän aikana. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vaati aiemmin tiukkasanaisesti, että Israelin on toimittava välittömästi Gazan laajan humanitaarisen kriisin liennyttämiseksi.

YK:n tilastojen mukaan 500 avustuskuljetusta päivässä vastaisi määrää, joka alueelle pääsi ennen nykyistä sotaa.

Kansainvälinen kritiikki Israelia kohtaan on lisääntynyt merkittävästi sen jälkeen kun maan asevoimat iski kansainvälisen World Central Kitchen -ruoka-avustusjärjestön saattueeseen. Iskussa kuoli seitsemän ihmistä, jotka olivat kotoisin Gazasta, Britanniasta, Puolasta, Australiasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi New York Timesin mukaan, että yli 200 avustustyöntekijää on kuollut sen jälkeen, kun Israel alkoi pommittaa Gazaa noin puoli vuotta sitten. Surmansa saaneista suurin osa on ollut palestiinalaisia. Guterrez vaati riippumatonta tutkintaa kaikista kuolemista.