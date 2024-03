Israelin armeija syyttää UNRWA:ta Hamasin terroristien työllistämisestä

Israelin asevoimat syytti maanantaina YK:n alaisen palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n työllistäneen satoja Israelin terroristeiksi kutsumia ihmisiä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tiedustelutietojemme mukaan yli 450 terroristijärjestöihin, pääasiassa Hamasiin, kuuluvaa terroristia Gazan kaistalla on UNRWA:n palveluksessa, sanotaan asevoimien tiedotteessa.

UNRWA puolestaan sanoi maanantaina, että Israel olisi pakottanut järjestön työntekijöitä tunnustamaan kidutuksella ja huonolla kohtelulla, kun näiltä oli kysytty lokakuun 7. päivän iskusta Israeliin.

- Henkilökuntamme on raportoinut hirveistä tapahtumista ollessaan pidätettynä ja Israelin viranomaisten kuulusteluissa. Nämä raportit sisälsivät kidutusta, ankaraa kaltoinkohtelua, pahoinpitelyä ja seksuaalista hyväksikäyttöä, UNRWA sanoi uutistoimisto AFP:lle antamassaan lausunnossaan.

UNRWA sanoi, että se oli jättänyt Israelille kirjallisen vastalauseen pidätyksistä, mutta ei ollut saanut vastausta. Israel vastasi AFP:lle UNRWA:n syytösten olevan perusteettomia.

Uutistoimisto AFP ei voinut itsenäisesti vahvistaa kummankaan tahon syytöksiä.

Israelin esittämät syytökset ovat saaneet lukuisat maat jäädyttämään rahoituksensa UNRWA:lle. Useiden muiden maiden tavoin Suomi keskeytti avustuksensa UNRWA:lle, kun Israel väitti ainakin 12 järjestön työntekijän osallistuneen äärijärjestö Hamasin lokakuiseen hyökkäykseen Israelissa.

Euroopan komissio on nyt kuitenkin luvannut järjestölle 50 miljoonaa euroa, ja myöhemmin EU:n on tarkoitus antaa sille vielä 32 miljoonaa euroa lisää.

UNRWA:n johtaja Phillipe Lazzarini on sanonut, että Israel ei ole esittänyt todisteita järjestön entisiä työntekijöitä vastaan.

JÄRJESTÖ työllistää noin 30 000 ihmistä miehitetyillä alueilla, Libanonissa, Jordaniassa ja Syyriassa. Gazan kaistalla järjestön työntekijöitä on noin 13 000.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan kuukausia jatkuneet Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset Gazassa ovat surmanneet jo yli 30 500 ihmistä. Valtaosa kuolleista on naisia ja lapsia.

Tätä ennen Hamas ja muut äärijärjestöt hyökkäsivät Gazan kaistalta Israeliin lokakuun 7. päivänä surmaten noin 1 160 ihmistä ja ottaen noin 250 panttivankia.

Maanantaina julkaistun YK:n raportin mukaan on syytä uskoa, että Hamasin lokakuisen hyökkäyksen aikana raiskattiin ihmisiä. Lisäksi raportin mukaan on syytä uskoa, että Gazaan myöhemmin vietyjä panttivankeja on raiskattu.

ISRAEL on kritisoinut YK:ta siitä, ettei se ole reagoinut tarpeeksi nopeasti uhrien kertomuksiin raiskauksista ja seksuaalisesta väkivallasta, joihin Hamasin jäsenten kerrotaan syyllistyneen.

- YK:lla kesti viisi kuukautta tunnustaa viimein 7. lokakuuta Hamasin joukkomurhan aikana tehdyt seksuaalirikokset, sanoi Israelin YK-suurlähettiläs Gilad Erdan.

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin edustaja Stephane Dujarric kiisti, että raporttia olisi yritetty tukahduttaa.

- Työ tehtiin perusteellisesti ja ripeästi. Pääsihteeri ei millään muotoa tehnyt mitään “hiljentääkseen” raportin, Dujarric sanoi AFP:lle.