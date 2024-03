Israelin asevoimat hyökkäsi Gazan alueen suurimman sairaalan alueelle

Israelilaisjoukot ovat hyökänneet al-Shifan sairaalan alueelle Gazassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin asevoimat ilmoitti varhain maanantaina viestipalvelu X:ssä, että asevoimilla on käynnissä operaatio al-Shifan alueella.

Asevoimat sanoo operaation pohjautuvan tiedustelutietoihin, joiden mukaan äärijärjestö Hamasin korkea-arvoiset edustajat käyttävät sairaalaa.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan israelilaisjoukot ovat myös tehneet voimakkaita tykistöiskuja Gazan kaistan eteläosassa Khan Yunisissa sekä hyökkäyksiä Gazan kaupungissa. Al-Jazeeran toimittajat kertovat niin ikään yhteenotoista al-Shifan ympäristössä.

Al-Shifa on Gazan alueen suurin sairaala. Israelin asevoimat toteutti viime vuoden marraskuussa sairaalalla operaation, joka sai osakseen kansainvälistä kritiikkiä.

Silminnäkijät Gazan kaupungissa kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että al-Rimalin alue, jossa sairaala sijaitsee, on joutunut ilmaiskujen kohteeksi. He sanoivat myös, että panssarivaunut olivat ympäröineet laajan sairaalakompleksin.

Israel on toistuvasti syyttänyt Hamasia sotilasoperaatioiden johtamisesta sairaaloista ja muista lääketieteellisistä keskuksista. Hamas on kiistänyt väitteet.

ISRAEL on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin ja hyökkäyksin lokakuulta saakka. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut kaistalla yli 31 600 ihmistä, joista valtaosa on ollut naisia ja lapsia. Suuri osa Gazasta on raunioina Israelin iskujen jäljiltä.

Viime kuukausina on odotettu pelonsekaisin tuntein mahdollista maahyökkäystä kaistan eteläosassa sijaitsevaan Rafahiin, jonne Israelin iskuja on paennut yli miljoona palestiinalaista.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi sunnuntaina, ettei Israel aio hyökätä Rafahiin ennen kuin siviilien pakeneminen kaupungista on mahdollistettu. Pitkään on kuitenkin ollut epäselvää, mihin siviilit voisivat siirtyä kaistan eteläosista, jonne Israelin asevoimat aiemmin ohjasti heitä pakenemaan.

Netanjahun kanslian sunnuntaiaamuna julkaisemalla videolla pääministeri vakuutti, että Israelin asevoimat aikoo toteuttaa suunnitellun hyökkäyksen Rafahiin kansainvälisestä painostuksesta huolimatta.

Israel julisti sodan Hamasia vastaan sen jälkeen, kun äärijärjestön taistelijat tekivät yllätyshyökkäyksen Israeliin lokakuun alussa. Israelin mukaan hyökkäyksessä kuoli noin 1 160 ihmistä.